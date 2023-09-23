Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Депутат "Слуги народа" Александр Горенюк заявил о разводе с женой: что известно arrow

Депутат "Слуги народа" Александр Горенюк заявил о разводе с женой: что известно

23 сентября 2023 17:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Депутат "Слуги народа" Александр Горенюк заявил о разводе с женой: что известно
Депутат от "Слуги народа" Александр Горенюк. Фото: facebook политика
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Горенюк расстается со своей супругой. По его словам, расстояние многое изменило.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Почему развелся нардеп

"14 лет совместной жизни. 6 лет брака. 1,5 года войны. Дистанция многое меняет. Мы с Таней больше не семья. Спасибо за этот путь", — написал нардеп.

развод Горенюка
Скриншот сообщения

Вероятно, его жена уехала за границу во время полномасштабного вторжения.

Развод депутатов

Отметим, что в последнее время в правящей партии "Слуга народа" участились разводы.

Недавно депутат от "Слуги народа" Галина Янченко и экс-советник министра внутренних дел Виктор Андрусив сообщили о разводе после 17 лет брака.

Об этом они заявили на своих страницах в Facebook.

"Друзья, наша семья с Галиной Янченко завершилась после 17 лет совместной жизни. Спасибо всем, кто был с нами", — написал Андрусив.

развод Галины Янченко
Скриншот сообщения

"Вот и все. Наша семья с Виктором Андрусивом прекратила свое существование. Благодарны друг другу за 17 лет общего пути. Двигаемся дальше, но уже каждый по своей дороге", — отметила Янченко.

развод Галины Янченко
Скриншот сообщения

О том, почему они разводятся, деталей не написали.

развод Галины Янченко
Галина Янченко и Виктор Андрусив. Фото: соцсети политиков

У них есть двое детей — дочь Афина и сын Аскольд.

развод Галины Янченко
Галина Янченко и Виктор Андрусив с детьми. Фото: соцсети политиков

Напомним, за последние четыре года в Украине состоялось более тысячи онлайн-заседаний, которые касались расторжения брака. Прекратить таким образом брак могут пары, которые находятся за границей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз