Депутат "Слуги народа" Александр Горенюк заявил о разводе с женой: что известно

Депутат от "Слуги народа" Александр Горенюк. Фото: facebook политика

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Горенюк расстается со своей супругой. По его словам, расстояние многое изменило.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"14 лет совместной жизни. 6 лет брака. 1,5 года войны. Дистанция многое меняет. Мы с Таней больше не семья. Спасибо за этот путь", — написал нардеп.

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Вероятно, его жена уехала за границу во время полномасштабного вторжения.

Развод депутатов

Отметим, что в последнее время в правящей партии "Слуга народа" участились разводы.

Недавно депутат от "Слуги народа" Галина Янченко и экс-советник министра внутренних дел Виктор Андрусив сообщили о разводе после 17 лет брака.

Об этом они заявили на своих страницах в Facebook.

"Друзья, наша семья с Галиной Янченко завершилась после 17 лет совместной жизни. Спасибо всем, кто был с нами", — написал Андрусив.

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"Вот и все. Наша семья с Виктором Андрусивом прекратила свое существование. Благодарны друг другу за 17 лет общего пути. Двигаемся дальше, но уже каждый по своей дороге", — отметила Янченко.

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О том, почему они разводятся, деталей не написали.

Галина Янченко и Виктор Андрусив. Фото: соцсети политиков

У них есть двое детей — дочь Афина и сын Аскольд.

Галина Янченко и Виктор Андрусив с детьми. Фото: соцсети политиков

Напомним, за последние четыре года в Украине состоялось более тысячи онлайн-заседаний, которые касались расторжения брака. Прекратить таким образом брак могут пары, которые находятся за границей.