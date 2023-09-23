Депутат "Слуги народа" Александр Горенюк заявил о разводе с женой: что известно
Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Горенюк расстается со своей супругой. По его словам, расстояние многое изменило.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Почему развелся нардеп
"14 лет совместной жизни. 6 лет брака. 1,5 года войны. Дистанция многое меняет. Мы с Таней больше не семья. Спасибо за этот путь", — написал нардеп.
Вероятно, его жена уехала за границу во время полномасштабного вторжения.
Развод депутатов
Отметим, что в последнее время в правящей партии "Слуга народа" участились разводы.
Недавно депутат от "Слуги народа" Галина Янченко и экс-советник министра внутренних дел Виктор Андрусив сообщили о разводе после 17 лет брака.
Об этом они заявили на своих страницах в Facebook.
"Друзья, наша семья с Галиной Янченко завершилась после 17 лет совместной жизни. Спасибо всем, кто был с нами", — написал Андрусив.
"Вот и все. Наша семья с Виктором Андрусивом прекратила свое существование. Благодарны друг другу за 17 лет общего пути. Двигаемся дальше, но уже каждый по своей дороге", — отметила Янченко.
О том, почему они разводятся, деталей не написали.
У них есть двое детей — дочь Афина и сын Аскольд.
Напомним, за последние четыре года в Украине состоялось более тысячи онлайн-заседаний, которые касались расторжения брака. Прекратить таким образом брак могут пары, которые находятся за границей.