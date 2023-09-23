Депутат "Слуги народу" Олександр Горенюк заявив про розлучення з дружиною: що відомо

Депутат від "Слуги народу" Олександр Горенюк. Фото: facebook політика

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Горенюк розлучається зі своєю дружиною. За його словами, відстань багато чого змінила.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"14 років спільного життя. 6 років шлюбу. 1,5 року війни. Дистанція багато чого змінює. Ми з Танєю більше не сім'я. Дякую за цей шлях", — написав нардеп.

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Ймовірно, його дружина виїхала за кордон під час повномасштабного вторгнення.

Розлучення депутатів

Зазначимо, що останнім часом у правлячій партії "Слуга народу" почастішали розлучення.

Нещодавно депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко та ексрадник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів повідомили про розлучення після 17 років шлюбу.

Про це вони заявили на своїх сторінках у Facebook.

"Друзі, наша сім'я з Галиною Янченко завершилась після 17 років спільного життя. Дякую всім, хто був з нами", — написав Андрусів.

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"Ось і все. Наша сім'я з Віктором Андрусів припинила своє існування. Вдячні один одному за 17 років спільного шляху. Рухаємося далі, але вже кожен своєю дорогою", — зазначила Янченко.

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Про те, чому вони розлучаються, деталей не написали.

Галина Янченко та Віктор Андрусів. Фото: соцмережі політиків

В них є двоє дітей — донька Афіна і син Аскольд.

Галина Янченко та Віктор Андрусів з дітьми. Фото: соцмережі політиків

Нагадаємо, за останні чотири роки в Україні відбулося понад тисячу онлайн-засідань, що стосувалися розірвання шлюбу. Припинити у такий спосіб шлюб можуть пари, які перебувають за кордоном.