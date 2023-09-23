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Депутат "Слуги народу" Олександр Горенюк заявив про розлучення з дружиною: що відомо

23 вересня 2023 17:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Депутат "Слуги народу" Олександр Горенюк заявив про розлучення з дружиною: що відомо
Депутат від "Слуги народу" Олександр Горенюк. Фото: facebook політика
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Горенюк розлучається зі своєю дружиною. За його словами, відстань багато чого змінила.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"14 років спільного життя. 6 років шлюбу. 1,5 року війни. Дистанція багато чого змінює. Ми з Танєю більше не сім'я. Дякую за цей шлях", — написав нардеп.

розлучення Горенюка
Скриншот повідомлення

Ймовірно, його дружина виїхала за кордон під час повномасштабного вторгнення.

Розлучення депутатів

Зазначимо, що останнім часом у правлячій партії "Слуга народу" почастішали розлучення. 

Нещодавно депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко та ексрадник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів повідомили про розлучення після 17 років шлюбу. 

Про це вони заявили на своїх сторінках у Facebook.

"Друзі, наша сім'я з Галиною Янченко завершилась після 17 років спільного життя. Дякую всім, хто був з нами", — написав Андрусів.

розлучення Галини Янченко
Скриншот допису

"Ось і все. Наша сім'я з Віктором Андрусів припинила своє існування. Вдячні один одному за 17 років спільного шляху. Рухаємося далі, але вже кожен своєю дорогою", — зазначила Янченко.  

розлучення Галини Янченко
Скриншот допису

Про те, чому вони розлучаються, деталей не написали. 

розлучення Галини Янченко
Галина Янченко та Віктор Андрусів. Фото: соцмережі політиків

В них є двоє дітей — донька Афіна і син Аскольд.

розлучення Галини Янченко
Галина Янченко та Віктор Андрусів з дітьми. Фото: соцмережі політиків

Нагадаємо, за останні чотири роки в Україні відбулося понад тисячу онлайн-засідань, що стосувалися розірвання шлюбу. Припинити у такий спосіб шлюб можуть пари, які перебувають за кордоном.

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