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Депутат назвал реальные угрозы для Украины от встречи Путина и Ким Чен Ына. Эксклюзив

12 сентября 2023 12:27
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Путин встретится с Ким Чен Ином: депутат дал прогноз
Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото: Reuters
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Северная Корея является одним из военных складов для России, а вместо оружия Москва может предоставить Пхеньяну технологии для создания угроз для южной Кореи, Японии и в конечном счете для США.

Обе страны сейчас дополняют друг друга, поэтому договоренности между ними на встрече лидеров обеих стран вполне вероятны. И для Украины это плохо.

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Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал украинский политик и дипломат Богдан Яременко.

"Угроза реальна, возможности Кореи лежат в передаче россиянам артиллерийских боеприпасов, стрелкового оружия, возможно, еще компонентов к определенной технике, как, например, танковой. У нас не будет другого выхода, чем уничтожать военные эшелоны и логистику на дальних подступах к линии фронта. Собственно, об этом мы сейчас и договариваемся с нашими союзниками и друзьями", —уточнил Яременко.

яременко
Богдан Яременко. Фото: Google.com

В целом, по мнению дипломата, общий контекст встречи между руководителями РФ Владимиром Путиным и Северной Кореей Ким Чен Ыном совершенно очевиден — звездное время возможностей для корейского режима в плане поиска и доступа к технологиям.

Их все еще не хватает для создания реальной угрозы для южной Кореи, Японии и в конечном счете для США.

"Сейчас этот шанс наступил в виде более податливой России. Она не выдерживает войну на поле боя в Украине с точки зрения промышленных возможностей, восстановления снарядных запасов и другой военной амуниции, поэтому бросается по всему миру в поисках складов. Одним из таких для нее является Россия", – подчеркнул Яременко.

Северная Корея на протяжении десятилетий накапливала вооружения, которые только могла производить, говорит политик. Раньше она была привязана к советским технологиям и вполне возможно, что имеет существенные запасы того, что нужно РФ.

Напомним, по сообщениям росСМИ, лидер КНДР Ким Чен Ын может встретиться с главой РФ Владимиром Путиным в среду, 13 сентября.

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