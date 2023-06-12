Данилов жестко ответил Медведеву на "российский Киев"

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: официальный сайт партии "Слуга народа"

Третий президент РФ Дмитрий Медведев отметил "День России" коллажем с российским триколором на Майдане Незалежности. В ответ секретарь СНБО Алексей Данилов попросил передать кремлевскому мечтателю смирительную рубашку.

Об этом украинский чиновник и путинский приспешник написали в соцсетях.

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Российский флаг на Майдане Незалежности

Третий президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в своем истерически-псевдоисторическом стиле отметил праздник, который сегодня, 12 июня, отмечают в стране-агрессоре ("День России". — Ред.).

Медведев опубликовал отфотошопленную фотографию Майдана Незалежности, к которой дорисовали российский флаг.

"Майдан Незалежности. Скоро — площадь России", — написал заместитель Владимира Путина в Совбезе РФ.

Киевская фантазия Медведева

"Подарок" для кремлевского фантазера

Медведеву резко ответил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Данилов опубликовал фото смирительной рубашки, которая используется для усмирения агрессивных психически больных, и написал, что попросил коллег из отдела психологического кризисного менеджмента передать ее российскому чиновнику.

Также Данилов подчеркнул, что этот "подарок" Медведеву — ко Дню "временно существующей" России.

Резкий ответ Данилова Медведеву

Напомним, что в мае Дмитрий Медведев призвал к "физическому уничтожению" Владимира Зеленского из-за атаки неизвестных беспилотников на Кремль.