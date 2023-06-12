Данилов жестко ответил Медведеву на "российский Киев"
Третий президент РФ Дмитрий Медведев отметил "День России" коллажем с российским триколором на Майдане Незалежности. В ответ секретарь СНБО Алексей Данилов попросил передать кремлевскому мечтателю смирительную рубашку.
Об этом украинский чиновник и путинский приспешник написали в соцсетях.
Российский флаг на Майдане Незалежности
Третий президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в своем истерически-псевдоисторическом стиле отметил праздник, который сегодня, 12 июня, отмечают в стране-агрессоре ("День России". — Ред.).
Медведев опубликовал отфотошопленную фотографию Майдана Незалежности, к которой дорисовали российский флаг.
"Майдан Незалежности. Скоро — площадь России", — написал заместитель Владимира Путина в Совбезе РФ.
"Подарок" для кремлевского фантазера
Медведеву резко ответил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
Данилов опубликовал фото смирительной рубашки, которая используется для усмирения агрессивных психически больных, и написал, что попросил коллег из отдела психологического кризисного менеджмента передать ее российскому чиновнику.
Также Данилов подчеркнул, что этот "подарок" Медведеву — ко Дню "временно существующей" России.
Напомним, что в мае Дмитрий Медведев призвал к "физическому уничтожению" Владимира Зеленского из-за атаки неизвестных беспилотников на Кремль.