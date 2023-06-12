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Данілов жорстко відповів Медведєву на "російський Київ"

12 червня 2023 14:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Данілов жорстко відповів Медведєву на "російський Київ"
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: офіційний сайт партії "Слуга народу"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Третій президент РФ Дмитро Медведєв відзначив "День Росії" колажем із російським триколором на Майдані Незалежності. У відповідь секретар РНБО Олексій Данілов попросив передати кремлівському мрійнику гамівну сорочку.

Про це український чиновник та путінський посіпака написали у соцмережах.

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Російський прапор на Майдані Незалежності

Третій президент Російської Федерації Дмитро Медведєв у своєму істерично-псевдоісторичному стилі відзначив свято, яке сьогодні, 12 червня, відзначають в країні-агресорі ("День Росії". — Ред.).

Медведєв опублікував відфотошоплену світлину Майдану Незалежності, до якого домалювали російський прапор.

"Майдан Незалежності. Скоро — площа Росії", — написав заступник Володимира Путіна в Радбезі РФ.

Київська фантазія Медведєва
Київська фантазія Медведєва

"Подарунок" для кремлівського фантазера

Медведєву різко відповів секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов. 

Данілов опублікував фото гамівної сорочки, яка використовується для втихомирення агресивних психічно хворих осіб, і написав, що попросив колег із відділу психологічного кризового менеджменту передати її російському чиновнику.

Також Данілов наголосив, що цей "подарунок" Медведєву — до Дня "тимчасово існуючої" Росії.

Різка відповідь Данілова Медведєву
Різка відповідь Данілова Медведєву

Нагадаємо, що у травні Дмитро Медведєв закликав до "фізичного знищення" Володимира Зеленського через атаку невідомих безпілотників на Кремль.

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