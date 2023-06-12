Данілов жорстко відповів Медведєву на "російський Київ"
Третій президент РФ Дмитро Медведєв відзначив "День Росії" колажем із російським триколором на Майдані Незалежності. У відповідь секретар РНБО Олексій Данілов попросив передати кремлівському мрійнику гамівну сорочку.
Про це український чиновник та путінський посіпака написали у соцмережах.
Російський прапор на Майдані Незалежності
Третій президент Російської Федерації Дмитро Медведєв у своєму істерично-псевдоісторичному стилі відзначив свято, яке сьогодні, 12 червня, відзначають в країні-агресорі ("День Росії". — Ред.).
Медведєв опублікував відфотошоплену світлину Майдану Незалежності, до якого домалювали російський прапор.
"Майдан Незалежності. Скоро — площа Росії", — написав заступник Володимира Путіна в Радбезі РФ.
"Подарунок" для кремлівського фантазера
Медведєву різко відповів секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов.
Данілов опублікував фото гамівної сорочки, яка використовується для втихомирення агресивних психічно хворих осіб, і написав, що попросив колег із відділу психологічного кризового менеджменту передати її російському чиновнику.
Також Данілов наголосив, що цей "подарунок" Медведєву — до Дня "тимчасово існуючої" Росії.
Нагадаємо, що у травні Дмитро Медведєв закликав до "фізичного знищення" Володимира Зеленського через атаку невідомих безпілотників на Кремль.