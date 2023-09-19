Данилов спрогнозировал события в Чечне после смерти Кадырова

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: СНБО

После вероятной смерти лидера Чечни Рамзана Кадырова возникнет ослабление позиций в Кремле. Кроме того, Владимир Путин сможет потерять рычаги влияние на Чеченскую Республику.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

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Данилов спрогнозировал, что после вероятной смерти Кадырова возникнет ослабление позиций одной из группировок в Кремле, постоянно выясняющих между собой отношения. Секретарь СНБО отметил, что Россия также сможет потерять рычаги на Чечню.

"Там могут начаться определенные процессы, которые говорят о том, что вообще власть в России крайне хрупкая", — подчеркнул секретарь СНБО.

Кроме того, смерть Кадырова также повлияет на саму Чеченскую Республику, а это может иметь фатальные последствия для РФ, поскольку Путин зависим от Кадырова в вопросе сохранения стабильности в Чечне.

"Как следствие, из-за опасности внутри страны Россия может снова прибегнуть к запугиванию мира. В частности, Кремль снова может начать шантажировать другие страны своим ядерным оружием", — считает Данилов.

Напомним, 15 сентября представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что у главы Чечни Рамзана Кадырова обострились болезни и находится в тяжелом состоянии. По некоторым данным, он даже впал в кому. В то же время, Чеченская оппозиция заявляла об осложнениях с почками у Кадырова.