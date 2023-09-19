Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Данілов спрогнозував події у Чечні після смерті Кадирова arrow

Данілов спрогнозував події у Чечні після смерті Кадирова

19 вересня 2023 09:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Данілов спрогнозував події у Чечні після смерті Кадирова
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: РНБО
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Після ймовірної смерті лідера Чечні Рамзана Кадирова виникне послаблення позицій у Кремлі. Окрім того, Володимир Путін зможе втратити важелі впливу на Чеченську Республіку.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону. 

Читайте також:

Як смерть Кадирова вплине на Чечню та Росію 

Данілов спрогнозував, що після ймовірної смерті Кадирова виникне послаблення позицій одного з угруповань у Кремлі, які постійно між собою з'ясовують стосунки. Секретар РНБО зазначив, що Росія також зможе втратити важелі вплину на Чечню.

"Там можуть початися певні процеси, які кажуть про те, що взагалі влада в Росії є вкрай крихкою", — наголосив секретар РНБО. 

Окрім того, смерть Кадирова також неабияк вплине на саму Чеченську Республіку, а це може мати фатальні наслідки для РФ, оскільки Путін залежний від Кадирова в питанні збереження стабільності в Чечні. 

"Як наслідок, через небезпеку всередині країни Росія може знову вдатися до залякування світу. Зокрема, Кремль знову може почати шантажувати інші країни своєю ядерною зброєю", — вважає Данілов. 

Нагадаємо, 15 вересня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що у глави Чечні Рамзана Кадирова загострилися хвороби і він перебуває у важкому стані. За деякими даними, він навіть впав у кому. Водночас Чеченська опозиція заявляла про ускладнення з нирками у Кадирова. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Перший для Умєрова: чого чекати від 15-го Рамштайна

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз