Данілов спрогнозував події у Чечні після смерті Кадирова

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: РНБО

Після ймовірної смерті лідера Чечні Рамзана Кадирова виникне послаблення позицій у Кремлі. Окрім того, Володимир Путін зможе втратити важелі впливу на Чеченську Республіку.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Як смерть Кадирова вплине на Чечню та Росію

Данілов спрогнозував, що після ймовірної смерті Кадирова виникне послаблення позицій одного з угруповань у Кремлі, які постійно між собою з'ясовують стосунки. Секретар РНБО зазначив, що Росія також зможе втратити важелі вплину на Чечню.

"Там можуть початися певні процеси, які кажуть про те, що взагалі влада в Росії є вкрай крихкою", — наголосив секретар РНБО.

Окрім того, смерть Кадирова також неабияк вплине на саму Чеченську Республіку, а це може мати фатальні наслідки для РФ, оскільки Путін залежний від Кадирова в питанні збереження стабільності в Чечні.

"Як наслідок, через небезпеку всередині країни Росія може знову вдатися до залякування світу. Зокрема, Кремль знову може почати шантажувати інші країни своєю ядерною зброєю", — вважає Данілов.

Нагадаємо, 15 вересня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що у глави Чечні Рамзана Кадирова загострилися хвороби і він перебуває у важкому стані. За деякими даними, він навіть впав у кому. Водночас Чеченська опозиція заявляла про ускладнення з нирками у Кадирова.