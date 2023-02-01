Данилов резко отреагировал на предложение Грузии провести переговоры с рф

Секретарь СНБО Алексей Данилов

Правительство Грузии хочет вернуть себе территории, которые оккупировала рф. В тож е время власти страны издеваются над бывшим президентом Михаэлом Саакашвиили.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Заявление Данилова про переговоры с рф

"Сегодня я услышал заявление президента Грузии, которое считает, что мы будем подписывать с рф какие-то мирные соглашения. Что-то там мечтало себе, что мы должны включить туда ту часть Грузии, которую оккупировала рф в 2008 году", — сказал он.

Данилов выступая в марте говорил грузинам, чтобы помогать друг другу и вместе работать. Тогда Грузия отмолчалась и сделала замечание, мол Данилов лезет не в свои дела.

Михаэл Саакашвили

Также секретарь СНБО напомнил, что Грузия держит за решеткой больного Михаэла Саакашвили, который является гражданином Украины.

"А теперь хочет придраться к нашей победе и считает, что так нужно. Может, так и нужно, но надо по-человечески относиться к нашим гражданам. Хочу напомнить, что гражданин нашей страны Саакашвили находится в тюрьме, и должны хоть какое-то уважение не издеваться, а отпустить нашего гражданина в Киев", — уточнил Данилов и добавил, что с одной стороны, они хотят нашей кровью вернуть себе землю, а с другой стороны они издеваются над нашими гражданами.

Примечательно, что бывший президент Грузии Михаэл Саакашвили находится в тяжелом состоянии. Омбудсмен Дмитрий Лубинец призывает пустить его к Саакашвили.

Напомним, что в Грузии прошло очередное судебное заседание над бывшим президентом и экс-главой Одесчины Михеилем Саакашвили. Впрочем, после того, как политик попытался продемонстрировать свое ужасное физическое состояние, видеосвязь была прервана.

После отставки с поста президента Грузии Саакашвили покинул страну. В 2015-2016 годах занимал должность главы Одесской облгосадминистрации, а с июня 2020 состоял в должности председателя Исполнительного комитета реформ Украины. Отметим, что у эксчиновника есть украинское гражданство. 1 октября 2021 политик вернулся в Грузию, где его сразу арестовали. Прокуратура Грузии возбудила против него еще одно уголовное дело за незаконное пересечение границы.

Состояние здоровья грузинского экс-президента Михеила Саакашвили значительно ухудшилось. Политик находится в реанимации грузинской клиники в критическом состоянии.