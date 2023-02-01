Данилов різко відреагував на пропозицію Грузії провести переговори з рф

Секретар РНБО Олексій Данілов

Уряд Грузії хоче повернути собі території, які окупувала рф. Водночас влада країни знущається з колишнього президента Міхаелом Саакашвіїлі .

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Заява Данілова про переговори з рф

"Сьогодні я почув заяву президента Грузії, яка вважає, що ми підписуватимемо з рф якісь мирні угоди. Щось там мріяло собі, що ми повинні включити туди ту частину Грузії, яку окупувала росія у 2008 році", — сказав він..

Данилов, виступаючи в березні, говорив грузинам, щоб допомагати один одному і разом працювати. Тоді Грузія відмовчался і зробила зауваження, мовляв, Данилов лізе не у свої справи.

Міхаел Саакашвілі

Також секретар РНБО нагадав, що Грузія тримає за ґратами хворого Міхаела Саакашвілі, який є громадянином України.

"А тепер хоче причепитися до нашої перемоги та вважає, що так потрібно. Може, так і потрібно, але треба по-людськи ставитися до наших громадян. Хочу нагадати, що громадянин нашої країни Саакашвілі перебуває у в'язниці, і маємо хоч якусь повагу не знущатися, а відпустити нашого громадянина до Києва", — уточнив Данілов і додав, що з одного боку вони хочуть нашою кров'ю повернути собі землю, а з іншого боку вони знущаються з наших громадян.

Примітно, що колишній президент Грузії Міхаел Саакашвілі перебуває у тяжкому стані. Омбудсмен Дмитро Лубинець закликає пустити його до Саакашвілі.

Нагадаємо, що в Грузії пройшло чергове судове засідання над колишнім президентом та ексглавою Одещини Міхеїлем Саакашвілі . Втім, після того, як політик спробував продемонструвати свій жахливий фізичний стан, відеозв'язок було перервано.

Після відставки з посади президента Грузії Саакашвілі залишив країну. У 2015-2016 роках обіймав посаду голови Одеської облдержадміністрації, а з червня 2020 року перебував на посаді голови Виконавчого комітету реформ України. Зазначимо, що ексчиновник має українське громадянство. 1 жовтня 2021 року політик повернувся до Грузії, де його одразу заарештували. Прокуратура Грузії порушила проти нього ще одну кримінальну справу за незаконне перетинання кордону.

Стан здоров'я грузинського експрезидента Міхеїла Саакашвілі значно погіршився. Політик перебуває у реанімації грузинської клініки у критичному стані.