Данилов прокомментировал годовщину “крымского референдума”
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, Алексей Данилов, заявил в своем твиттере, что некоторые из тех, кто организовывал и проводил фальшивый референдум в Крыму девять лет назад, могут уже выйти из тюремных решеток, если будут образцово себя вести. Такие люди должны понимать, что их действия никогда не будут забыты, и что их ждут серьезные последствия.
Об этом он написал в Twitter.
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Реакция Данилова
"Некоторые из тех, кто девять лет назад организовывали и проводили фейк-референдум в Крыму, могли бы уже выйти из-за решетки. Конечно, при условии образцового поведения. А теперь — все это только ждет их впереди. Родина же помнит", — написал он.
"Крымский референдум"
Стоит отметить, что 16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе был проведен незаконный "референдум" о статусе Крыма. Россия аннексировала Крым на основании результатов этого референдума, однако он был признан международным сообществом незаконным. Российские войска принимали участие в этом событии, и были задержаны и похищены проукраинские активисты.
Напомним, что жительницу Херсонской области приговорили к пяти годам лишения свободы за участие в псевдореферендуме. Женщина ходила по домам и вручала людям так называемые бюллетени для проведения незаконного голосования.