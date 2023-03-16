Данілов прокоментував річницю "кримського референдуму"

Секретар РНБО Олексій Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України, Олексій Данілов, заявив у своєму твіттері, що деякі з тих, хто організовував і проводив фальшивий референдум у Криму дев'ять років тому, можуть уже вийти з тюремних ґрат, якщо зразково поводитимуться. Такі люди повинні розуміти, що їхні дії ніколи не будуть забуті, і що на них чекають серйозні наслідки.

Про це він написав у Twitter.

Реакція Данилова

"Деякі з тих, хто дев'ять років тому організовували та проводили фейк-референдум у Криму, могли б уже вийти з-за ґрат. Звичайно, за умови зразкової поведінки. А тепер — все це тільки чекає на них попереду. Батьківщина ж пам'ятає", — написав він.

"Кримський референдум"

Варто зазначити, що 16 березня 2014 року у Криму та Севастополі було проведено незаконний "референдум" про статус Криму. Росія анексувала Крим на підставі результатів цього референдуму, однак його визнали міжнародною спільнотою незаконною. Російські війська брали участь у цій події, і були затримані та викрадені проукраїнські активісти.

Нагадаємо, що мешканку Херсонської області засудили до п'яти років позбавлення волі за участь у псевдореферендумі. Жінка ходила по домівках та вручала людям так звані бюлетені для проведення незаконного голосування.