Данілов прокоментував річницю "кримського референдуму"
Секретар Ради національної безпеки і оборони України, Олексій Данілов, заявив у своєму твіттері, що деякі з тих, хто організовував і проводив фальшивий референдум у Криму дев'ять років тому, можуть уже вийти з тюремних ґрат, якщо зразково поводитимуться. Такі люди повинні розуміти, що їхні дії ніколи не будуть забуті, і що на них чекають серйозні наслідки.
Про це він написав у Twitter.
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Реакція Данилова
"Деякі з тих, хто дев'ять років тому організовували та проводили фейк-референдум у Криму, могли б уже вийти з-за ґрат. Звичайно, за умови зразкової поведінки. А тепер — все це тільки чекає на них попереду. Батьківщина ж пам'ятає", — написав він.
"Кримський референдум"
Варто зазначити, що 16 березня 2014 року у Криму та Севастополі було проведено незаконний "референдум" про статус Криму. Росія анексувала Крим на підставі результатів цього референдуму, однак його визнали міжнародною спільнотою незаконною. Російські війська брали участь у цій події, і були затримані та викрадені проукраїнські активісти.
Нагадаємо, що мешканку Херсонської області засудили до п'яти років позбавлення волі за участь у псевдореферендумі. Жінка ходила по домівках та вручала людям так звані бюлетені для проведення незаконного голосування.