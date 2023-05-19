Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Данилов объяснил, кто в Украине может "заморозить" войну arrow

Данилов объяснил, кто в Украине может "заморозить" войну

19 мая 2023 14:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Данилов объяснил, кто в Украине может "заморозить" войну
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: официальный сайт партии "Слуга народа"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Решение об остановке войны может принять только власть и народ Украины. Но "заморозка" конфликта является странным, учитывая те потери, которые понесет Украина.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.

Читайте также:

Президент и народ

Комментируя информацию издания Politico о том, что власти США якобы думают над возможностью "замораживания" военного конфликта между Украиной и Россией, Алексей Данилов заявил, что такие решения будут точно приниматься не на Западе или Востоке.

"Мы с большим уважением относимся ко всем странам-партнерам, к их правительствам, к их руководителям, но мы имеем в виду, что решение будет приниматься в нашей стране, решение будет приниматься президентом и нашим народом", — подчеркнул секретарь СНБО.

Возможна "заморозка" войны

Что касается самого варианта с остановкой войны до достижения всех необходимых для независимости и территориальной целостности Украины целей, то Алексей Данилов подчеркнул, что подобные решения должны быть, прежде всего, справедливыми.

"Мы очень дорого платим каждый день за свою свободу, и если кто-то считает, что эту свободу надо заморозить, ну как-то странно все это выглядит", — пояснил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

Поэтому прекращение он, подытожил Данилов, может быть только на условиях Украины, в частности, на условиях десяти пунктов формулы мира от Президента Зеленского.

Напомним, о том, что нынешняя война — это не тот конфликт, который можно заморозить, говорил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас