Данилов объяснил, кто в Украине может "заморозить" войну

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: официальный сайт партии "Слуга народа"

Решение об остановке войны может принять только власть и народ Украины. Но "заморозка" конфликта является странным, учитывая те потери, которые понесет Украина.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.

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Президент и народ

Комментируя информацию издания Politico о том, что власти США якобы думают над возможностью "замораживания" военного конфликта между Украиной и Россией, Алексей Данилов заявил, что такие решения будут точно приниматься не на Западе или Востоке.

"Мы с большим уважением относимся ко всем странам-партнерам, к их правительствам, к их руководителям, но мы имеем в виду, что решение будет приниматься в нашей стране, решение будет приниматься президентом и нашим народом", — подчеркнул секретарь СНБО.

Возможна "заморозка" войны

Что касается самого варианта с остановкой войны до достижения всех необходимых для независимости и территориальной целостности Украины целей, то Алексей Данилов подчеркнул, что подобные решения должны быть, прежде всего, справедливыми.

"Мы очень дорого платим каждый день за свою свободу, и если кто-то считает, что эту свободу надо заморозить, ну как-то странно все это выглядит", — пояснил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

Поэтому прекращение он, подытожил Данилов, может быть только на условиях Украины, в частности, на условиях десяти пунктов формулы мира от Президента Зеленского.

Напомним, о том, что нынешняя война — это не тот конфликт, который можно заморозить, говорил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.