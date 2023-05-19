Данілов пояснив, хто в Україні може "заморозити" війну

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: офіційний сайт партії “Слуга народу”

Рішення про зупинку війни може ухвалити тільки влада і народ України. Але "замороження" конфлікту є дивним, зважаючи на ті втрати, яких зазнає Україна.

Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин.

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Президент і народ

Коментуючи інформацію видання Politico про те, що влада США нібито думає над можливістю “замороження” військового конфлікту між Україною і Росією, Олексій Данілов заявив, що такі рішення точно ухвалюватимуть не на Заході чи Сході.

"Ми з великою повагою відносимося до всіх країн-партнерів, до їх урядів, до їх очільників, але ми маємо на увазі, що рішення буде прийматися в нашій країні, рішення буде прийматись президентом та нашим народом", — наголосив секретар РНБО.

Чи можливе "замороження" війни

Щодо самого варіанту із зупиненням війни до досягнення усіх необхідних для незалежності і територіальної цілісності України цілей, то тут Олексій Данілов наголосив, що подібні рішення мають бути перш за все справедливими.

"Ми дуже дорого платимо кожного дня за свою свободу і якщо хтось вважає, що цю свободу треба заморозити, ну якось дивно все це виглядає", — пояснив секретар Ради нацбезпеки та оборони.

Тому припинення він, підсумував Данілов, може бути тільки на умовах України, зокрема, на умовах десяти пунктів формули миру від Президента Зеленського.

Нагадаємо, про те, що нинішня війна — це не той конфлікт, який можна заморозити, говорив і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.