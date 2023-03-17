Данилов объяснил, будет ли Украина участвовать в освобождении территорий Грузии и Молдовы
Мир и стабильность в Европе невозможны без деоккупации Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Но заниматься чем должны не украинцы, а сами грузины и молдаване.
Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил в интервью "Радио Свобода".
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Освобождение территорий Грузии и Молдовы
Алексей Данилов подтвердил свою позицию относительно того, что мир и стабильность в Европе невозможны без деоккупации территорий не только Украины, но и Грузии с Молдовой (речь об Абхазии с Южной Осетией и Приднестровье соответственно. — Ред.).
Но при этом, отметил Секретарь СНБО, этим должна заниматься не Украина. Свои территории должны самостоятельно освобождать грузины и молдаване, если, как отметил Данилов, они считают оккупированные территории своими.
"Или скажите, что это не ваша территория, но скажите это публично на весь мир. Эта византийщина, которая до поры до времени существовала в политике, должна уйти в прошлое", — подчеркнул чиновник.
Путь в никуда
Алексей Данилов также подверг критике позицию некоторых политиков из этих стран, которые привязывали освобождение собственных территорий, оккупированных россией, с российско-украинской войной.
"Заявления, которые раздаются из уст некоторых деятелей, на сегодняшний день занимающих те или иные должности, которые можно о стране договариваться при отсутствии этой страны за столом переговоров, это путь в никуда", — заверил секретарь СНБО.
Он подчеркнул, что мир и так находится в сложном и турбулентном состоянии, а из-за подобных заявлений ситуация только усугубится.
Напомним, в начале февраля Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что хочет, чтобы россия прекратила оккупацию территории ее страны в рамках возможного мирного соглашения о прекращении войны кремля в Украине.
Фото: СНБО