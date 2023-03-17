Данілов пояснив, чи братиме Україна участь у звільненні окупованих територій Грузії та Молдови

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов

Мир і стабільність у Європи неможливі без деокупації Придністров’я, Абхазії та Південної Осетії. Але займатися чим мають не українці, а самі грузини і молдавани.

Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив у інтерв’ю "Радіо Свобода".

Звільнення територій Грузії та Молдови

Олексій Данілов підтвердив свою позицію щодо того, що мир і стабільність у Європі неможливі без деокупації територій не тільки України, а і Грузії з Молдовою (мова про Абхазію з Південною Осетією та Придністров’я відповідно. — Ред.).

Але при цьому, зазначив секретар РНБО, цим має займатися не Україна. Свої території мають самостійно звільняти грузини і молдавани, якщо, наголосив Данілов, вони вважають окуповані території своїми.

"Або скажіть, що це не ваша територія, але скажіть це публічно на увесь світ. Оця візантійщина, яка до певного часу існувала в політиці, має відійти в минуле", — наголосив чиновник.

Шлях в нікуди

Олексій Данілов також розкритикував позицію деяких політиків із цих країн, які прив’язували звільнення власних територій, окупованих росією, із російсько-українською війною.

"Заяви, які лунають з вуст деяких діячів, які на сьогодні обіймають ті чи інші посади, що можна про країну домовлятися за відсутності цієї країни за столом перемовин, то це шлях в нікуди", — запевнив секретар РНБО.

Він наголосив, що світ і так перебуває у складному і турбулентному стані, а через подібні заяви ситуація тільки погіршиться.

Нагадаємо, на початку лютого Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що хоче, аби росія припинила окупацію території її країни в рамках можливої ​​мирної угоди про припинення війни кремля в Україні.

Фото: РНБО