Данілов пояснив, чи братиме Україна участь у звільненні окупованих територій Грузії та Молдови
Мир і стабільність у Європи неможливі без деокупації Придністров’я, Абхазії та Південної Осетії. Але займатися чим мають не українці, а самі грузини і молдавани.
Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив у інтерв’ю "Радіо Свобода".
-
У "Дії" завершилося опитування щодо назви для Південної залізниці: що обрали українці
-
Дженніфер Еністон повторила образ Мерілін Монро на зірковій прем'єрі нового фільму в Парижі
-
СБУ спіймала російську агентку, яка збирала інформацію про оборонні підприємства
-
Вболівальник побив відомого футболіста на полі під час матчу
-
Які найпопулярніші банки для виплати пенсій: рейтинг фінустанов
-
В Одесі обрали покарання бойовику "днр", що з 2014 року воює проти України
-
Потенціал рф на межі: Данілов про перспективи контрнаступу
-
Що потрібно Індії та Китаю від росії і чого очікувати від саміту НАТО: польський експерт про головне
-
Чи здатна зараз рф вести наступ: розвідка Британії оцінила боєздатність окупантів
-
Одесит намагався відправити поштою небезпечну посилку
Звільнення територій Грузії та Молдови
Олексій Данілов підтвердив свою позицію щодо того, що мир і стабільність у Європі неможливі без деокупації територій не тільки України, а і Грузії з Молдовою (мова про Абхазію з Південною Осетією та Придністров’я відповідно. — Ред.).
Але при цьому, зазначив секретар РНБО, цим має займатися не Україна. Свої території мають самостійно звільняти грузини і молдавани, якщо, наголосив Данілов, вони вважають окуповані території своїми.
"Або скажіть, що це не ваша територія, але скажіть це публічно на увесь світ. Оця візантійщина, яка до певного часу існувала в політиці, має відійти в минуле", — наголосив чиновник.
Шлях в нікуди
Олексій Данілов також розкритикував позицію деяких політиків із цих країн, які прив’язували звільнення власних територій, окупованих росією, із російсько-українською війною.
"Заяви, які лунають з вуст деяких діячів, які на сьогодні обіймають ті чи інші посади, що можна про країну домовлятися за відсутності цієї країни за столом перемовин, то це шлях в нікуди", — запевнив секретар РНБО.
Він наголосив, що світ і так перебуває у складному і турбулентному стані, а через подібні заяви ситуація тільки погіршиться.
Нагадаємо, на початку лютого Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що хоче, аби росія припинила окупацію території її країни в рамках можливої мирної угоди про припинення війни кремля в Україні.
Фото: РНБО