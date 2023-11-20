Данилов назвал предположительные сроки введения в России тотальной мобилизации

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: sluga-narodu.com

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия сохраняет намерение разрушить Украину как независимое государство и готовится к долгосрочной войне. При этом Данилов указал на вероятность проведения Россией полномасштабной мобилизации после президентских выборов в марте 2024 года.

Об этом Алексей Данилов сообщил в рамках выступления на форуме Halifax International Security Forum.

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Данилов обратил внимание на то, что Россия успешно приспособилась к западным экономическим санкциям, наложенным в ответ на ее военные действия против Украины, и продолжает укреплять свою оборонную способность.

"Россия оказалась более устойчивой к западным санкциям, чем ожидалось. Экономика страны все больше переходит на военные рельсы. Возможна тотальная мобилизация после президентских выборов 2024 года", — сказал он.

Также Данилов отметил, что российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем предполагалось, и акцентируется на военном направлении.

Кроме того, по мнению Данилова, переизбрание Путина в марте 2024 года будет важной вехой для Кремля, ведущей к укреплению его режима. Он упомянул, что перед Украиной и мировым сообществом стоит задача подготовиться к этим изменениям в ближайшие 3-4 месяца.

Напомним, что жены мобилизованных соберутся на первый согласованный митинг с начала войны. Они требуют вернуть мужчин с фронта. На акцию в Новосибирск съедутся из десяти городов России.

Кроме того, жена российского оккупанта рассказала о принудительной мобилизации населения РФ. Она также обсудила схемы по уклонению от участия в боевых действиях.