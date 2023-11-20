Данілов назвав ймовірні терміни запровадження в Росії тотальної мобілізації

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: sluga-narodu.com

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія зберігає намір зруйнувати Україну як незалежну державу та готується до довгострокової війни. При цьому Данілов вказав на можливість проведення Росією повномасштабної мобілізації після президентських виборів у березні 2024 року.

Про це Олексій Данілов повідомив у рамках виступу на форумі Halifax International Security Forum.

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Данілов звернув увагу на те, що Росія успішно пристосувалася до західних економічних санкцій, накладених на її військові дії проти України, і продовжує зміцнювати свою оборонну спроможність.

"Росія виявилася стійкішою до західних санкцій, ніж очікувалося. Економіка країни дедалі більше переходить на військові колії. Можлива тотальна мобілізація після президентських виборів 2024 року", — сказав він.

Також Данілов зазначив, що російська економіка виявилася стійкішою до санкцій, ніж передбачалося, і акцентується на військовому напрямку.

Крім того, на думку Данілова, переобрання Путіна у березні 2024 року буде важливою віхою для Кремля, яка веде до зміцнення його режиму. Він згадав, що перед Україною та світовою спільнотою стоїть завдання підготуватися до цих змін у найближчі 3-4 місяці.

Нагадаємо, що дружини мобілізованих зберуться на перший узгоджений мітинг із початку війни. Вони вимагають повернути чоловіків із фронту. На акцію до Новосибірська з'їдуться з десяти міст Росії.

Крім того, дружина російського окупанта розповіла про примусову мобілізацію населення РФ. Вона також обговорила схеми щодо ухилення від участі у бойових діях.