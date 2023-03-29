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Данилов анонсировал появление в ВСУ мощных дронов: на что намекнул секретарь СНБО

29 марта 2023 17:19
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Алексей Данилов
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал появление на вооружении сил обороны Украины ударных беспилотников с дальностью полета более 3000 км. Он также обнародовал фото с намеком на сюрпризы для москвы.

Соответствующее сообщение появилось в Twitter Алексея Данилова.

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Подробности

Чиновник выложил знаменитое фото с самолетом немца, который незадолго до развала СССР беспрепятственно пролетел на одноместном самолете в Москву.

"Украинский рой" "имени Матиаса Руста" – десятки моделей, тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ дальностью полета более 3000 км", — написал Данилов, не раскрывая других подробностей.

Алексей Данилов об ударных дронах

История фотографии

Руст – пилот-любитель из ФРГ, пролетевший 18-летним на "Сессе" из Гамбурга через Рейкьявик и Хельсинки в москву и 28 мая 1987 года, как раз в День пограничных войск СССР, сел на Большом Москворецком мосту в центре города, беспрепятственно преодолев более тысячи километров.

Его судили в советском суде за "хулиганство" и посадили на четыре года. В 1988 году он вышел по амнистии и вернулся домой, где его лишили лицензии пилота.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал разговоры о "единственном шансе" для ВСУ провести контрнаступление. По его словам, наступление не ограничено временем и будет продолжаться до возвращения украинских территорий в границах 1991 года.

Также Данилов подчеркнул, что Украина обязательно будет вести контрнаступление, неважно весной или позже. А военный потенциал россии практически дошел до предела.

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