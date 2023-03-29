Данілов анонсував появу у ЗСУ потужних дронів: на що натякнув секретар РНБО

Олексій Данілов

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов анонсував появу на озброєнні Сил оборони України ударних безпілотників із дальністю польоту понад 3000 км. Він також оприлюднив фото з натяком на "сюрпризи" для москви.

Відповідний допис з'явився у Twitter Олексія Данілова.

Подробиці

Посадовець виклав знамените фото із літаком німця, який незадовго до розвалу СРСР безперешкодно пролетів на одномісному літаку до москви.

"Український рій" "імені Матіаса Руста" – десятки моделей, тисячі дронів. Ударні БПЛА на озброєнні ЗСУ дальністю польоту більш як 3000 км", — написав Данілов, не розкриваючи інших подробиць.

Історія світлини

Руст – пілот-аматор із ФРН, який 18-річним пролетів на "Сессні" з Гамбурга через Рейк'явік і Гельсінкі до Москви й 28 травня 1987 року, якраз у День прикордонних військ СРСР, сів на Великому Москворіцькому мосту в центрі міста, безперешкодно подолавши понад тисячу кілометрів.

Його судили у радянському суді за "хуліганство" та посадили на чотири роки. В 1988 році він вийшов за амністією і повернувся додому, де його позбавили ліцензії пілота.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував розмови про "єдиний шанс" для ЗСУ провести контрнаступ. За його словами, наступ не обмежений часом та триватиме до повернення українських територій у межах кордонів 1991 року.

Також Данілов наголосив, що Україна обов’язково буде вести контрнаступ, неважливо — навесні чи пізніше. А військовий потенціал росії практично дійшов до межі.