Дания объявила новый пакет военной помощи для Украины
Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен объявил новый пакет военной помощи для Украины. Его общая сумма 750 млн евро.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Дании в четверг, 16 мая.
Военная помощь Украине от Дании
Новый пакет направлен на укрепление украинской противовоздушной обороны и артиллерии.
"Рад объявить о новом пакете военной поддержки Украины на сумму 750 млн евро, направленный на укрепление ее противовоздушной обороны и артиллерии. Дания также изучает возможности для инвестиций в украинскую оборонную промышленность", — подчеркнул Расмуссен.
Он добавил, что Дания поддерживает Украину и ее народ.
Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что Украина получит дополнительные 2 миллиарда долларов военного финансирования. К тому же он сообщил, что возможно подписание двустороннего соглашения о безопасности с Украиной в ближайшие недели.
Также канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал передачу Украине третьей системы противовоздушной обороны Patriot. Он также призвал Европу увеличить военную помощь Киеву.
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