Дания объявила новый пакет военной помощи для Украины

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен. Фото: EPA

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен объявил новый пакет военной помощи для Украины. Его общая сумма 750 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Дании в четверг, 16 мая.

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Новый пакет направлен на укрепление украинской противовоздушной обороны и артиллерии.

"Рад объявить о новом пакете военной поддержки Украины на сумму 750 млн евро, направленный на укрепление ее противовоздушной обороны и артиллерии. Дания также изучает возможности для инвестиций в украинскую оборонную промышленность", — подчеркнул Расмуссен.

Он добавил, что Дания поддерживает Украину и ее народ.

Пост пресс-службы МИД Дании. Фото: скриншот

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что Украина получит дополнительные 2 миллиарда долларов военного финансирования. К тому же он сообщил, что возможно подписание двустороннего соглашения о безопасности с Украиной в ближайшие недели.

Также канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал передачу Украине третьей системы противовоздушной обороны Patriot. Он также призвал Европу увеличить военную помощь Киеву.