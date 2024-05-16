Данія оголосила новий пакет військової допомоги для України

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен. Фото: EPA

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен оголосив новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума 750 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Данії у четвер, 16 травня.

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Новий пакет спрямований на зміцнення української протиповітряної оборони та артилерії.

"Радий оголосити про новий пакет військової підтримки України на суму 750 млн євро, спрямований на зміцнення її протиповітряної оборони та артилерії. Данія також вивчає можливості для інвестицій в українську оборонну промисловість", — наголосив Расмуссен.

Він додав, що Данія твердо підтримує Україну та її народ.

Допис пресслужби МЗС Данії. Фото: скриншот

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Україна отримає додаткові 2 мільярди доларів військового фінансування. До того ж він повідомив, що можливе підписання двосторонньої угоди про безпеку з Україною найближчими тижнями.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу Україні третьої системи протиповітряної оборони Patriot. Він також закликав Європу збільшити військову допомогу Києву.