Дания готовится предоставить Украине "миллиарды помощи"

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. Фото из открытых источников

Правительство Дании заявило, что в войне наступил "очень критический момент". Поэтому военная помощь должна быть увеличена на 7,5 миллиарда датских крон в этом году и еще на 10,4 миллиарда датских крон в 2024 году.

Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен в интервью изданию DR Nyheder.

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Как отмечают в Дании, сейчас война проходит сложный период, поэтому Украине необходима многочисленная помощь.

"Война в Украине происходит в очень критическое время с серьезной ситуацией на поле боя, и поэтому Украине нужна вся поддержка, которую она может получить", — говорит Мэтте Фредериксен.

Теперь правительство выделит 7,5 млрд датских крон.

В общей сложности это будет означать 14,5 миллиарда датских крон в фонд этого года. А в следующем году правительство бросит в фонд еще 10,4 млрд. Деньги поступают, по словам премьера, из "социального фонда".

Отмечается, что фонд был создан в марте, когда большинство в парламенте Дании согласились внести в него 7 миллиардов датских крон.

"Именно сейчас украинцам нужно наше оружие и наша поддержка, поэтому это срочно. Но ничего не указывает на то, что следующий год будет годом мира, поэтому мы уже выделяем больше десяти миллиардов в 2024 году", — говорит премьер.

Напомним, ранее мы писали, Украина обратилась в Австралию с просьбой предоставить бронеавтомобили Hawkie . А также призвало официальный Сидней присоединиться к международной "танковой коалиции". Резников напомнил, что Австралия во время полномасштабного вторжения РФ всегда поддерживала Украину и внесла "наибольший вклад в Украину вне НАТО".

Компания Boeing представила новый военный беспилотник Ghost Bat . Инженеры корпорации спроектировали его по заказу Королевских ВВС Австралии. Уже прошли первые испытания.