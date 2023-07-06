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Почему Украина не согласится на переговоры на условиях Кремля, — объяснение Страткома

6 июля 2023 14:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Почему Украина не согласится на переговоры на условиях Кремля, — объяснение Страткома
Переговоры Украины и России в 2022 году в Беларуси. Фото: БелТА
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Переговоры Украины и России невозможны, потому что РФ продолжает мечтать об уничтожении Украинского государства. Войну могут остановить гарантии безопасности для Украины от НАТО.

Об этом объяснил на своем Telegram-канале Центр стратегических коммуникаций.

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Главная цель России

В Центре напомнили, что, несмотря на кучу неудач на фронте, Российская Федерация не отказалась от своей главной цели.

Это целью является уничтожение Украинского государства.

"Эта война имеет экзистенциальные причины, а значит, пространства для компромиссов практически не существует", — подчеркнули в Центре стратегических коммуникаций.

Невозможность переговоров

Переговоры между Украиной и Россией невозможны потому, что требования РФ фактически ультиматум о капитуляции.

А тему переговоров Кремль поднимает лишь для того, чтобы разрушить единство Украины с союзниками и получить время для подготовки новой атаки.

Что остановит Россию

В Центре стратегических коммуникаций отметили, что война завершится только тогда, когда Россия не сможет больше ее вести.

Кроме того, война может прекратить предоставление Украине действенных гарантий безопасности со стороны НАТО.

Центр стратегических коммуникаций о невозможности переговоров между Россией и Украиной
Центр стратегических коммуникаций о невозможности переговоров между Россией и Украиной

Напомним, вчера, 5 июля, во время визита в Варшаву премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Вильнюсский саммит НАТО должен предложить "реальные гарантии безопасности" для Украины.

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