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Чому Україна не погодиться на переговори на умовах Кремля, — пояснення Страткому

6 липня 2023 14:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чому Україна не погодиться на переговори на умовах Кремля, — пояснення Страткому
Переговори України і Росії 2022 року в Білорусі. Фото: БелТА
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Переговори України і Росії неможливі, бо РФ продовжує мріяти про знищення Української держави. Війну зупинити можуть гарантії безпеки для України від НАТО.

Про це пояснив на своєму Telegram-каналі Центр стратегічних комунікацій.

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Головна мета Росії

У Центрі нагадали, що, попри купу невдач на фронті, Російська Федерація не відмовилася від своєї головної мети.

Цією метою є знищення Української держави.

"Ця війна має екзистенційні причини, а отже простору для компромісів практично не існує", — підкреслили у Центрі стратегічних комунікацій.

Неможливість переговорів

Переговори між Україною і Росією неможливі тому, що вимоги РФ є фактично ультиматумом про капітуляцію.

А саму тему переговорів Кремль піднімає лише для того, аби зруйнувати єдність України з союзниками і отримати час для підготовки нової атаки.

Що зупинить Росію

У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що війна завершиться лише тоді, коли Росія не зможе її більше вести.

Крім того, війну може припинити надання Україні дієвих гарантій безпеки з боку НАТО.

Центр стратегічних комунікацій про неможливість переговорів між Росією і Україною
Центр стратегічних комунікацій про неможливість переговорів між Росією і Україною

Нагадаємо, учора, 5 липня, під час візиту до Варшави премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Вільнюський саміт НАТО має запропонувати "реальні гарантії безпеки" для України.

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