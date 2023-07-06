Чому Україна не погодиться на переговори на умовах Кремля, — пояснення Страткому
Переговори України і Росії неможливі, бо РФ продовжує мріяти про знищення Української держави. Війну зупинити можуть гарантії безпеки для України від НАТО.
Про це пояснив на своєму Telegram-каналі Центр стратегічних комунікацій.
Головна мета Росії
У Центрі нагадали, що, попри купу невдач на фронті, Російська Федерація не відмовилася від своєї головної мети.
Цією метою є знищення Української держави.
"Ця війна має екзистенційні причини, а отже простору для компромісів практично не існує", — підкреслили у Центрі стратегічних комунікацій.
Неможливість переговорів
Переговори між Україною і Росією неможливі тому, що вимоги РФ є фактично ультиматумом про капітуляцію.
А саму тему переговорів Кремль піднімає лише для того, аби зруйнувати єдність України з союзниками і отримати час для підготовки нової атаки.
Що зупинить Росію
У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що війна завершиться лише тоді, коли Росія не зможе її більше вести.
Крім того, війну може припинити надання Україні дієвих гарантій безпеки з боку НАТО.
Нагадаємо, учора, 5 липня, під час візиту до Варшави премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Вільнюський саміт НАТО має запропонувати "реальні гарантії безпеки" для України.