Почему Путин продолжает терпеть Пригожина: версия американских аналитиков

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: Reuters/Юлия Морозова/File Photo

Евгений Пригожин нужен Владимиру Путину как средство давления на российскую армию. Путин боится военного переворота, потому и не убирает с украинской войны владельца ЧВК "Вагнер".

Об этом говорится в статье Александра Клута на сайте Bloomberg .

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Противовес армии

Автор статьи подчеркнул, что в отсутствии серьезной реакции Кремля на оскорбительные слова Евгения Пригожина, сказанные им в адрес Владимира Путина, есть своя логика.

Как отметили Андрей Солдатов и Ирина Бороган из Центра анализа европейской политики в Вашингтоне, Пригожин нужен российскому диктатору как противовес той структуре, которой он боится больше, чем дерзкого "вагнеровца".

Речь идет о российской армии.

Путин, говорится в статье, боится военного переворота, поэтому и использует Пригожина для давления на армию.

Почему Путин не боится Пригожина

Еще одним фактором того, почему президент РФ не реагирует на заявления владельца ЧВК "Вагнер", является мотивация самого Пригожина.

Тот стремится вывести своих наемников из Украины и вернуться в прибыльные регионы, как Ближний Восток и Африка.

Так что "Вагнер" и его владелец не являются конкурентом Кремла, а наоборот — продвигает его позиции в тех частях света.

Напомним, о том, чтобы свергнуть Владимира Путина, говорят уже даже не военные, а эксперты на подконтрольных российским властям телеканалах.