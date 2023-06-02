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Чому Путін продовжує терпіти Пригожина: версія американських аналітиків

2 червня 2023 08:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чому Путін продовжує терпіти Пригожина: версія американських аналітиків
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: Reuters/Yulia Morozova/File Photo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Євген Пригожин потрібен Володимиру Путіну як засіб тиску на російську армію. Путін боїться військового перевороту, тому і не прибирає з української війни власника ПВК "Вагнер".

Про це йдеться у статті Александра Клута на сайті Bloomberg.

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Противага армії

Автор статті наголосив, що у відсутності серйозної реакції Кремля на образливі слова Євгена Пригожина, сказані ним на адресу Володимира Путіна, є своя логіка.

Як зазначили Андрій Солдатов та Ірина Бороган з Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні, Пригожин потрібен російському диктатору як противага тій структурі, яку він боїться більше, ніж зухвалого "вагнерівця".

Йдеться про російську армію.

Путін, йдеться далі у статті, боїться військового перевороту, тому і використовує Пригожина для тиску на армію.

Чому Путін не боїться Пригожина

Ще одним фактором того, чому президент РФ не реагує на заяви власника ПВК "Вагнер", є мотивація самого Пригожина.

Той прагне вивести своїх найманців з України і повернутися у такі прибуткові регіони, як Близький Схід та Африка. 

Тож "Вагнер" та його власник не є конкурентом Кремла, а навпаки — просуває його позиції у тих частинах світу.

Нагадаємо, про те, щоб скинути Володимира Путіна, говорять уже навіть не військові, а експерти на підконтрольних російській владі телеканалах.

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