Может ли Китай нажать на путина: ответ эксперта

Президент россии владимир путин подтвердил визит Си Цзиньпиня в москву

Война россии в Украине ведется не в интересах Китая, а в интересах россии. Китай не вмешивается в ситуацию, чтобы не испортить отношения с той же россией и Западом.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал эксперт-международник Андрей Бузоров.

Также, по его словам, нельзя исключать, что рано или поздно Китай сам может начать военную операцию в Тайване. Тогда может оказаться в такой же ситуации, в которой сейчас находится россия.

Вместе с тем встреча лукашенко и Си Цзиньпинем была взаимным желанием. Ведь Китаю важно показать, что он самостоятельно может выстраивать отношения с Беларусью, россией и другими странами, и никто влиять на него в этом плане не будет.

"Встреча была имиджевой и возможность показать всему миру, что Китай может общаться со всеми. Я полностью исключаю, что кто-то пытается давить на Пекин с точки зрения подписания определенных договоренностей или даже вмешательства в ситуацию по Украине", — заверил Бузаров.

Напомним, самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко встретился с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем. Стороны подписали 16 документов о сотрудничестве, которые могут помочь россии избежать некоторых западных санкций.

В годовщину вторжения россии в Украину 24 февраля 2023 года МИД Китая опубликовал документ с позицией по урегулированию войны. Он состоит из 12 пунктов, среди которых призыв к прекращению огня, отмене санкций и возобновлению переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что данный документ не похож на мирный план, но напоминает демонстрацию размышлений. Он заявил, что хотел бы встретиться с главой КНР Си Цзиньпинем.