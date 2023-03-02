Чи може Китай натиснути на путіна: відповідь експерта

Президент росії володимир путін підтвердив візит Сі Цзіньпіня до москви

Війна росії в Україні ведеться не в інтересах Китаю, а в інтересах росії. Китай не втручається в ситуацію, аби не зіпсувати стосунки з тою ж росією і Заходом.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав експерт-міжнародник Андрій Бузоров.

Також за його словами, не можна виключати, що рано чи пізно Китай сам може розпочати військову операцію в Тайвані. Тоді може опинитися в такій же ситуації, яка є зараз в росії.

Разом з тим зустріч лукашенка і Сі Цзіньпінем була взаємним бажанням. Адже Китаю важливо показати, що він самостійно може вибудовувати стосунки з білоруссю, росією та іншими країнами і ніхто впливати на них не буде.

"Зустріч була іміджевою і можливість показати всьому світу, що він може спілкуватися з усіма. Я повністю виключаю, що хтось намагається тиснути на Китай з точки зору підписання певних домовленостей чи навіть втручання у ситуацію по Україні", — запевнив Бузаров.

Нагадаємо, самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко зустрівся із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінем. Сторони підписали 16 документів про співпрацю, які можуть допомогти росії уникнути деяких західних санкцій.

В річницю вторгнення росії до України 24 лютого 2023 року МЗС Китаю опублікувало документ з позицією щодо врегулювання війни. Він складається із 12 пунктів, серед яких заклик до припинення вогню, скасування санкцій та поновлення переговорів.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що даний документ не схожий на мирний план, але нагадує демонстрацію роздумів. Він заявив, що хотів би зустрітися із головою КНР Сі Цзіньпінем.