Членство Украины в НАТО в обмен на сдачу территорий: в Альянсе резко высказались

Глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко. Фото: google

У НАТО нет и не было обсуждений членства Украины в Альянсе в обмен на сдачу территорий России. Подобные заявления просто вырваны из контекста.

Об этом заявила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко в ходе общения с украинскими журналистами в Брюсселе, передает "Интерфакс Украина".

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В НАТО отрицали заявления о членстве Украины в обмен на сдачу своих территорий России и подчеркнули, что подобных официальных или неофициальных обсуждений не было.

"В штаб-квартире таких дискуссий нет. Мы проговорили с разными делегациями, которые подтвердили, что даже на неофициальных уровнях такого обсуждения нет и не было", — сказала Наталья Галибаренко.

Также она добавила, что все предыдущие подобные заявления вырваны из контекста и не соответствуют действительности, и никакие "мирные непристойные предложения" от партнеров в Альянс не поступали.

По ее словам, обсуждение, которое проходит в штаб-квартире НАТО, в основном касается того, как Украина может совмещать ведение боевых действий для достижения победы над РФ с проведением реформ.

Напомним, что кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Рон ДеСантис заявил, что выступает против членства Украины в НАТО. Он уверен, что это противоречит интересам США.