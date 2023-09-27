Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Членство Украины в НАТО в обмен на сдачу территорий: в Альянсе резко высказались arrow

Членство Украины в НАТО в обмен на сдачу территорий: в Альянсе резко высказались

27 сентября 2023 14:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Членство Украины в НАТО в обмен на сдачу территорий: в Альянсе резко высказались
Глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

У НАТО нет и не было обсуждений членства Украины в Альянсе в обмен на сдачу территорий России. Подобные заявления просто вырваны из контекста.

Об этом заявила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко в ходе общения с украинскими журналистами в Брюсселе, передает "Интерфакс Украина".

Читайте также:

Что известно о заявлениях членства Украины в НАТО

В НАТО отрицали заявления о членстве Украины в обмен на сдачу своих территорий России и подчеркнули, что подобных официальных или неофициальных обсуждений не было.

"В штаб-квартире таких дискуссий нет. Мы проговорили с разными делегациями, которые подтвердили, что даже на неофициальных уровнях такого обсуждения нет и не было", — сказала Наталья Галибаренко.

Также она добавила, что все предыдущие подобные заявления вырваны из контекста и не соответствуют действительности, и никакие "мирные непристойные предложения" от партнеров в Альянс не поступали.

По ее словам, обсуждение, которое проходит в штаб-квартире НАТО, в основном касается того, как Украина может совмещать ведение боевых действий для достижения победы над РФ с проведением реформ.

Напомним, что кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Рон ДеСантис заявил, что выступает против членства Украины в НАТО. Он уверен, что это противоречит интересам США.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Как будут забирать деньги у регионов и останавливать Большое строительство. Интервью с Железняком

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз