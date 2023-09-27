Членство України в НАТО в обмін на здачу територій: в Альянсі різко висловились

Глава місії України при НАТО Наталя Галібаренко. Фото: google

У НАТО немає і не було обговорень членства України в Альянсі в обмін на здачу територій Росії. Подібні заяви просто вирвані з контексту.

Про це заявила глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко під час спілкування з українськими журналістами в Брюсселі, передає "Інтерфакс Україна".

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У НАТО заперечили заяви про членство України в обмін на здачу своїх територій Росії і наголосили, що подібних офіційних чи неофіційних обговорень не було.

"У штаб-квартирі таких дискусій немає. Ми проговорили з різними делегаціями, які підтвердили, що навіть на неофіційних рівнях такого обговорення немає і не було", — сказала Наталія Галібаренко.

Також вона додала, що всі попередні подібні заяви вирвані з контексту та не відповідають дійсності і ніякі "мирні непристойні пропозиції" від партнерів до Альянсу не надходили.

За її словами, обговорення, яке відбувається в штаб-квартирі НАТО, переважно стосується того, як Україна може поєднувати ведення бойових дій для досягнення перемоги над РФ із проведенням реформ.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії Рон ДеСантіс заявив, що виступає проти членства України в НАТО. Він упевнений що це суперечить безпековим інтересам США.