Есть ли еще в запасе у Запада санкции против РФ

Путина ждет закат нефтегазовой стабильности в РФ. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin

В Европейском Союзе в последние дни оживились дискуссии о наполнении очередного,11-го, пакета санкций против Российской Федерации.

Между тем на Западе находятся люди, которые высказывают пока робкие предположения, что, вероятно, санкционная сокровищница против РФ достигла своего потолка и дальше настанет время, когда крыть карту будет нечем.

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Пакет за пакетом

Как известно, первые санкционные ограничения в адрес Российской Федерации улетели после ее аннексии Крыма в 2014 году. А с начала полномасштабного вторжения России в Украину санкционные пакеты посыпались как из рога изобилия.

Европа ввела санкции против РФ в ответ на военную агрессию против Украины. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Таким образом, ЕС десятью своими санкционными пакетами заглушил РФ практически весь экспорт нефти, газа, заблокировал поставки новейших технологий, приборов, автомобилей, бытовых электротоваров и т.д. Уже не говорим о массе введенных персональных санкций и заблокированных личных счетов сотен российских физ- и юрлиц.

Сегодня отдельные страны Евросоюза призывают ввести ограничения в отношение российской ядерной энергетики. Ведь эта отрасль пока является единственной санкционно неприкосновенной.

Зондирование грунта

На последнем саммите министров иностранных дел Большой семерки, состоявшемся в середине апреля в Японии, одним из ключевых вопросов было ужесточение санкций против России.

"Среди прочего звучало предложение на тотальный запрет экспорта в Россию. Не все это, конечно, поддерживают. В том числе и в Евросоюзе. Так же, как не все в Евросоюзе поддерживают идею введения санкций против "Росатома". Поскольку здесь есть экономические интересы отдельных субъектов. Однако то, что усиление санкций обсуждается и оно в той или иной форме произойдет, нет сомнений", — комментирует ситуацию политолог, директор Центра прикладных политологических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко. Фото: УНИАН

Санкционный пик

Как бы то ни было, объясняет политолог, но надо понять и принять как должное: санкционный режим действительно почти достиг своего потолка.

"То есть основные резервы для ужесточения санкций почти исчерпаны", — констатирует Фесенко.

В то же время, по его словам, сейчас упор при формировании ограничений для РФ будет делаться в каждом новом пакете санкций.

По мнению аналитика, этот акцент будет делаться не на расширении санкций, поскольку они и так уже охватили большинство сфер российской экономики.

Навредить противнику

В этой связи следует отметить, что полностью прекратить действие санкций разные страны Запада не готовы, потому что это может навредить их экономическим интересам, их экономической ситуации.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS

"Итак, никто не будет стрелять себе в ногу, — объясняет Фесенко. — Они будут действовать гибко. Ведь принцип санкций — навредить противнику, а не себе. Но акцент будет делаться на усиление режима вторичных санкций. Для того чтобы распространить меры обхода санкций, теневого импорта и так далее".

Микстура действует постепенно

Другое дело — насколько действенны и ощутимы для страны-агрессора уже существующие санкции.

Как отмечает эксперт, у многих из нас было представление, что именно санкции победят Россию. Но это была завышенная оценка.

Как показывает мировой опыт, есть страны, меньшие по масштабам РФ, с меньшими запасами полезных природных ископаемых. К примеру, Северная Корея и Иран.

Эти страны десятки лет находятся под санкциями. И проблемы у них есть, они ощутимы, однако катастрофы не произошло.

"Санкции не дают абсолютного эффекта. Их цель в том, чтобы наказать за агрессию, показать, что страна сделала неправильный шаг. А во-вторых, что важно в случае с Россией, — ослабление ее экономического потенциала и военного сектора", — разъясняет санкционный принцип Фесенко.

Как известно, любой лечебный эффект проявляется не сразу. Так же и санкционная польза становится заметной постепенно.

В прошлом году все ожидали большего эффекта от санкций, но этого не произошло по одной простой причине: мировой рост цен на газ и нефть. И это в значительной степени нивелировало санкционный эффект.

Но сейчас ограничения для России на рынках нефти и газа начинают работать.

В частности, поступления в российский бюджет от этого резко сократились, и финансовое напряжение в России усиливается.

Россиянин возле табло з курсом валют. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Также мы видим у них технологические проблемы, хотя Россия и пытается обходить санкции. Россияне создали на государственном уровне систему теневого импорта, налаживают через третьи страны, компании-прокладки на импорт различных технологических компонентов.

Что бы там ни было, все это дает лишь определенный кратковременный эффект, но все равно не покрывает дефицит полностью и ведет к удорожанию товаров и услуг. К тому же не решает для россиян проблемы, а ведет к технологической стагнации экономики. То есть Россию это не убивает, но значительно ослабляет.