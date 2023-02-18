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Чи завдаватиме Україна ударів по території росії: на Банковій окреслили позицію

18 лютого 2023 23:44
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Удари України по території росії: на Банковій окреслили позицію
Михайло Подоляк
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

В Офісі президента наголосили, що Україна зобов'язалася перед партнерами не завдавати ударів по території росії. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що Київ має повне право бити по окупованих територіях України, включно із Донбасом та Кримом.

Про це політик розповів в інтерв'ю агентству Report.

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"Офіційна позиція України – ми не завдаємо ударів по території рф. Двічі в цьому фрагменті було сказано – Україна не завдає ударів по Росії, Україна завдає ударів по російських окупаційних військах на окупованих територіях, включаючи і Донбас, і Крим, і всю територію в рамках міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Тут ми маємо абсолютно законне право знищувати все, що загрожує нашій територіальній цілісності. І світова спільнота, і всі демократичні країни, і 51 стаття статуту ООН, і міжнародне право чітко трактують, що Україна юридично бездоганно поводиться у цій війні", — сказав Подоляк.

Представник Банкової зауважив, що в контексті прямих ударів по території росії Україна це може зробити іншим шляхом: українська армія успішно просуватиметься вперед, звільняючи окуповані території, що призведе до наростання внутрішніх та військових конфліктів всередині росії. 

"Це можуть бути і соціальні бунти, пов'язані з невдоволенням населення політичною елітою, і внутрішньоелітний конфлікт, який виявлятиметься у вибухах, підривах, ударах по різних місцях. Це не пов'язано з Україною, це пов'язано з різким руйнуванням державної системи управління в самій росії, різким ослабленням силових вертикалей, різким наростанням кількості проявів протестних настроїв. Це не політичні протести, це соціальні, економічні протести, це конфліктні протести на всій території росії", — підсумував він.

Нагадаємо, на початку січня керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов припустив, що ймовірні подальші удари по території росії будуть "дедалі глибшими й глибшими". Однак він зможе прокоментувати відповідальність своєї країни за атаки лише після закінчення війни. 

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов раніше заявив, що Україна має власну зброю для знищення цілей у рф. І їй нічого не завадить це робити.

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