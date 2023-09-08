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Состоится ли реформа ООН из-за бездействия в войне РФ против Украины. Эксклюзив

8 сентября 2023 06:37
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Бездействие ООН в войне: актуальна ли реформа
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Многие критикуют ООН из-за бездействия в войне России против Украины. Однако даже сам президент Украины Владимир Зеленский заверил, что критиковать нужно правительства отдельных стран, а не саму организацию.

Актуальна ли реформа ООН, Новини.LIVE эксклюзивно узнала от посла, постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.

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"Как сказал наш президент, выступая на Генассамблее в 2021 году, что многие критикуют ООН, но мы должны помнить, что ООН — это правительства. Поэтому, если принимают плохое решение, то это принимают решения плохие правительства", — сказал Кислица.

Он добавил, что в деятельности некоторых агентств существуют протоколы деятельности, которые абсолютно не могут быть применены для нужд преодоления последствий агрессии РФ против Украины.

"И давайте с вами вспомним, как на начальных этапах агрессии многие агентства ООН были не готовы развертывать адекватную гуманитарную деятельность в ответ на агрессию, потому что у них просто не существовало протоколов развертывания такой деятельности в европейских условиях. Потому что большинство, если не все гуманитарные операции, происходили либо в Африке, либо в Сирии, то есть совсем в других условиях", — добавил Кислица.

Кроме того, он предположил, что существует и вопрос саботажа со стороны отдельных чиновников той же Генассамблеи. Есть вопросы невыполнения в полном объеме некоторых решений Совбеза.

"Но вот реформа Совбеза — процесс межправительственных переговоров о ней официально продолжается, начиная с 2009 года. Но он продолжается в понимании, что объем прав и полномочий постоянных членов не должен быть на столе переговоров", — сказал Кислица.

Напомним, во время сессии Генассамблеи ООН, которая стартовала 5 сентября в Нью-Йорке, Украина будет поднимать вопросы безопасности и мира, опираясь на формулу мира Президента Зеленского.

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