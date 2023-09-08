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Чи відбудеться реформа ООН через бездіяльність у війні РФ проти України. Ексклюзив

8 вересня 2023 06:37
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Бездіяльність ООН у війні: чи на часі реформа
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Багато хто критикує ООН через бездіяльність у війні Росії проти України. Однак навіть сам президент України Володимир Зеленський запевнив, що критикувати треба уряди окремих країн, а не саму організацію. 

Чи на часі реформа ООН, Новини.LIVE ексклюзивно дізналося від посла, постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.

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"Як сказав наш президент, виступаючи на Генасамблеї в 2021 році, що багато хто критикує ООН, але ми маємо пам'ятати, що ООН — це уряди. Тому, якщо приймають погане рішення, то це приймають рішення погані уряди", — сказав Кислиця. 

Він додав, що у діяльності деяких агенцій існують протоколи діяльності, які абсолютно не можуть бути застосованими для потреб подолання наслідків агресії РФ проти України. 

"І давайте з вами згадаємо, як на початкових етапах агресії багато агенцій ООН були не готові розгортати адекватну гуманітарну діяльність у відповідь на агресію, бо у них просто не існувало протоколів розгортання такої діяльності в європейських умовах. Тому що більшість, якщо не всі гуманітарні операції, відбувалися або в Африці, або в Сирії, тобто зовсім в інших умовах", — додав Кислиця. 

Окрім того він припустив, що існує і питання саботажу з боку окремих чиновників тієї ж Генасамблеї. Є питання невиконання в повному обсязі деяких рішень Радбезу.

"Але от реформа Радбезу — то процес міжурядових переговорів про неї офіційно триває, починаючи з 2009 року. Але він триває в розумінні, що обсяг прав і повноважень постійних членів не має бути на столі переговорів", — сказав Кислиця.

Нагадаємо, під час сесії Генасамблеї ООН, яка стартувала 5 вересня у Нью-Йорку, Україна порушуватиме питання безпеки та миру, спираючись на формулу миру Президента Зеленського. 

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