Нарушал ли заместитель генпрокурора Мустеца комендантский час: заявление ОГП

Заместитель генерального прокурора Игорь Мустеца. Фото: Офис генпрокурора

Заместитель руководителя Генпрокуратуры Игорь Мустеца опроверг, что он нарушал комендантский час. Мустеца заявил, что на видео, распространённом СМИ, не он.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Читайте также:

Мустеца опровергает

В Офисе генпрокурора заявили, что заместитель генерального прокурора Украины Игорь Мустеца отправил в издание "Украинская правда" официальное письмо.

В этом письме Мустеца утверждает, что на редакционном видео, где говорится о нарушении столичными чиновниками комендантского часа, есть не он, а совсем другой человек.

Сам же заместитель генпрокурора подчеркнул, что не посещал ни одно из указанных в расследовании УП заведение.

Видеорасследование

Недавно Украинская правда провела расследование и выяснила, что в столичных заведениях во время комендантского часа отдыхают чиновники, застройщики и правоохранители.

Заведения работают даже во время воздушной тревоги. На видео, обнародованном изданием, можно увидеть директора департамента охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации Александра Никоряка, киевского застройщика Артура Мхитаряна и заместителя генерального прокурора Игоря Мустецу.

Напомним, что киевский городской голова Виталий Кличко заявил об увольнении директора департамента охраны культурного наследия КГГА Александра Никоряка за нарушение комендантского часа.