Чи порушував заступник генпрокурора Мустеца комендантську годину: заява ОГП

Заступник генерального прокурора Ігор Мустеца. Фото: Офіс генпрокурора

Заступник керівника Генпрокуратури Ігор Мустеца спростував, що він порушував комендантську годину. Мустеца заявив, що на відео, розповсюдженому ЗМІ, не він.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

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Мустеца спростовує

У Офісі генпрокурора заявили, що заступник генерального прокурора України Ігор Мустеца відправив до видання "Українська правда" офіційний лист.

У цьому листі Мустеца стверджує, що на редакційному відео, де йдеться про порушенням столичними чиновниками комендантської години, є не він, а зовсім інша людина.

Сам же заступник генпрокурора підкреслив, що не відвідував жоден із вказаних у розслідуванні УП заклад.

Відеорозслідування

Нещодавно "Українська правда" провела розслідування та з'ясувала, що у столичних закладах під час комендантської години відпочивають чиновники, забудовники та правоохоронці.

Заклади працюють навіть під час повітряної тривоги. На відео, оприлюдненому виданням, можна було побачити директора департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації Олександра Никоряка, київського забудовника Артура Мхітаряна та заступника генерального прокурора Ігоря Мустецу.

Нагадаємо, що київський міський голова Віталій Кличко заявив про звільнення директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка за порушення комендантської години.