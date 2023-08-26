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Может ли Путин ударить ядерным оружием по Украине: Данилов прокомментировал

26 августа 2023 06:53
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Ядерный удар России по Украине: комментарий Данилова
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: СНБО
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Ответственные мировые страны понимают, что ядерный удар России по Украине уже не будет пределом отношений между странами, а перерастет в другой.

К тому же Китай не согласует швыряние тактическими ядерными снарядами и, скорее всего, главу РФ Владимира Путина по этому поводу уже предупредили.

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Об этом накануне саммита "Крымская платформа" сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Тогда миру нужно будет задавать вопрос — как так случилось, что Россия стала монополистом ядерного оружия, кто принимал эти решения и кто должен нести ответственность за то, почему именно в России сконцентрировали все ядерное оружие Советского Союза? Не думаю, что Китай позволит Путину это сделать, иначе это уже не будет пределом отношений Украины и России", — сказал Данилов.

Он также напомнил, что мир живет в нарративах РФ уже достаточно долгое время. Россияне написали свою историю и учебники, передали их в известнейшие университеты мира. По ним Украина считалась частью РФ. И такой обман держался довольно долго.

Напомним, российский пропагандист Владимир Соловьев устроил истерику из-за предоставления Украине истребителей F-16. Кроме того, пригрозил применить ядерное оружие против украинцев.

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