Ядерный удар России по Украине: комментарий Данилова

Может ли Путин ударить ядерным оружием по Украине: Данилов прокомментировал
Ответственные мировые страны понимают, что ядерный удар России по Украине уже не будет пределом отношений между странами, а перерастет в другой.
К тому же Китай не согласует швыряние тактическими ядерными снарядами и, скорее всего, главу РФ Владимира Путина по этому поводу уже предупредили.
Об этом накануне саммита "Крымская платформа" сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Тогда миру нужно будет задавать вопрос — как так случилось, что Россия стала монополистом ядерного оружия, кто принимал эти решения и кто должен нести ответственность за то, почему именно в России сконцентрировали все ядерное оружие Советского Союза? Не думаю, что Китай позволит Путину это сделать, иначе это уже не будет пределом отношений Украины и России", — сказал Данилов.
Он также напомнил, что мир живет в нарративах РФ уже достаточно долгое время. Россияне написали свою историю и учебники, передали их в известнейшие университеты мира. По ним Украина считалась частью РФ. И такой обман держался довольно долго.
Напомним, российский пропагандист Владимир Соловьев устроил истерику из-за предоставления Украине истребителей F-16. Кроме того, пригрозил применить ядерное оружие против украинцев.