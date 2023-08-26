Ядерный удар России по Украине: комментарий Данилова

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: СНБО

Ответственные мировые страны понимают, что ядерный удар России по Украине уже не будет пределом отношений между странами, а перерастет в другой.

К тому же Китай не согласует швыряние тактическими ядерными снарядами и, скорее всего, главу РФ Владимира Путина по этому поводу уже предупредили.

Читайте также:

Об этом накануне саммита "Крымская платформа" сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Тогда миру нужно будет задавать вопрос — как так случилось, что Россия стала монополистом ядерного оружия, кто принимал эти решения и кто должен нести ответственность за то, почему именно в России сконцентрировали все ядерное оружие Советского Союза? Не думаю, что Китай позволит Путину это сделать, иначе это уже не будет пределом отношений Украины и России", — сказал Данилов.

Он также напомнил, что мир живет в нарративах РФ уже достаточно долгое время. Россияне написали свою историю и учебники, передали их в известнейшие университеты мира. По ним Украина считалась частью РФ. И такой обман держался довольно долго.

Напомним, российский пропагандист Владимир Соловьев устроил истерику из-за предоставления Украине истребителей F-16. Кроме того, пригрозил применить ядерное оружие против украинцев.