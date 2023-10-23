Из-за позиции Венгрии ЕС не смог выделить 500 млн евро для Украины
Сегодня, 23 октября, министры иностранных дел стран Европейского Союза на встрече не смогли договориться о выделении транша в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира для военной поддержки Украины. Это произошло из-за позиции Венгрии.
Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
Деньги для Украины
Джозвяк рассказал, что договоренность о выделении восьмого транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира не удалось достичь из-за позиции Венгрии. Ранее Будапешт блокировал это решение из-за внесения Украиной OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.
"Венгерский OTP Bank убрали из черного списка компаний, которые продолжают работать в России, но Будапешт хочет юридических гарантий, что это решение постоянное", — добавил журналист.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент России Владимир Путин провели двустороннюю встречу на полях форума "Один пояс-один путь" в Пекине. После встречи венгерский чиновник призвал снять санкции со страны-террористки.
Также мы писали, что в Венгрии правящая пророссийская партия "Фидес", возглавляемая действующим премьер-министром Виктором Орбаном, с февраля этого года потеряла 400 тысяч сторонников. Впрочем, рост уровня поддержки оппозиции тоже не произошел.
Добавим, Венгрия просит гарантий, что Украина больше не вернет в список международных спонсоров войны OTP Bank. Там заявили, что учреждение внесли в список по "необоснованным, лживым и смешным" причинам.
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