Даже несмотря на санкции рф может сохранить добычу нефти на довоенном уровне

Из-за спроса Китая и Индии рф может сохранить добычу нефти на довоенном уровне, — СМИ
Кремль сможет поддерживать добычу черного золота на довоенном уровне. Все из-за постоянного спроса Китая и Индии.
Об этом пишет международное агентство Reuters.
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В одном из крупнейших банков мира JP Morgan считают, что россия даже несмотря на санкции сможет поддерживать довоенную добычу нефти. Однако россия может иметь дело с трудностями при перенаправлении части экспорта нефтепродуктов из Европы.
"Мы считаем, что россия сможет поддерживать добычу нефти на довоенном уровне в 10,8 млн баррелей в сутки, но ей будет трудно вернуться к пиковым объемам в пандемию в 11,3 млн баррелей в сутки", — говорится в сообщении банка.
В частности, JP Morgan ожидает, что совокупный спрос Индии и Китая в этом году увеличится на 1 млн баррелей в сутки. Кроме того, морской импорт российской нефти в Китай должен достичь рекордного уровня в марте наряду с устойчивым спросом со стороны Индии.
Также в банке заявили, что москва может столкнуться с усилением конкуренции со стороны нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке, которые будут запущены во второй половине года.
Напомним, ранее в Офисе президента Украины заявили, что Китай и Индия наживаются на экономическом кризисе и не давят на рф. Как известно, эти две страны выступили против санкционного давления на кремль.