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Через попит Китаю та Індії рф може зберегти видобуток нафти на довоєнному рівні, — ЗМІ

2 березня 2023 14:18
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Навіть попри санкції рф може зберегти видобуток нафти на довоєнному рівні
Навіть попри санкції кремль може підтримувати видобуток нафти
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Кремль зможе підтримувати видобуток чорного золота на довоєнному рівні. Все через сталий попит Китаю та Індії.

Про це пише міжнародне агентство Reuters.

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Деталі

В одному з найбільших банків світу JP Morgan вважають, що росія навіть попри санкції зможе підтримувати довоєнний видобуток нафти. Однак рф може мати справу з труднощами при перенаправленні частини експорту нафтопродуктів з Європи.

"Ми вважаємо, що росія зможе підтримувати видобуток нафти на довоєнному рівні в 10,8 млн барелів на добу, але їй буде важко повернутися до пікових обсягів до пандемії в 11,3 млн барелів на добу", — йдеться в повідомленні банку.

Зокрема, JP Morgan очікує, що сукупний попит Індії та Китаю цього року збільшиться на 1 млн барелів на добу. Окрім того, морський імпорт російської нафти до Китаю має досягти рекордного рівня у березні поряд із стійким попитом з боку Індії.

Також у банку заявили, що москва може зіткнутися із посиленням конкуренції з боку нафтопереробних заводів на Близькому Сході, які будуть запущені у другій половині року.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України заявили, що Китай та Індія наживаються на економічній кризі і не тиснуть на рф. Як відомо, ці дві країни виступили проти санкційного тиску на кремль.

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