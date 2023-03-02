Навіть попри санкції рф може зберегти видобуток нафти на довоєнному рівні

Через попит Китаю та Індії рф може зберегти видобуток нафти на довоєнному рівні, — ЗМІ
Кремль зможе підтримувати видобуток чорного золота на довоєнному рівні. Все через сталий попит Китаю та Індії.
Про це пише міжнародне агентство Reuters.
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В одному з найбільших банків світу JP Morgan вважають, що росія навіть попри санкції зможе підтримувати довоєнний видобуток нафти. Однак рф може мати справу з труднощами при перенаправленні частини експорту нафтопродуктів з Європи.
"Ми вважаємо, що росія зможе підтримувати видобуток нафти на довоєнному рівні в 10,8 млн барелів на добу, але їй буде важко повернутися до пікових обсягів до пандемії в 11,3 млн барелів на добу", — йдеться в повідомленні банку.
Зокрема, JP Morgan очікує, що сукупний попит Індії та Китаю цього року збільшиться на 1 млн барелів на добу. Окрім того, морський імпорт російської нафти до Китаю має досягти рекордного рівня у березні поряд із стійким попитом з боку Індії.
Також у банку заявили, що москва може зіткнутися із посиленням конкуренції з боку нафтопереробних заводів на Близькому Сході, які будуть запущені у другій половині року.
Нагадаємо, раніше в Офісі президента України заявили, що Китай та Індія наживаються на економічній кризі і не тиснуть на рф. Як відомо, ці дві країни виступили проти санкційного тиску на кремль.