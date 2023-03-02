Навіть попри санкції рф може зберегти видобуток нафти на довоєнному рівні

Навіть попри санкції кремль може підтримувати видобуток нафти

Кремль зможе підтримувати видобуток чорного золота на довоєнному рівні. Все через сталий попит Китаю та Індії.

Про це пише міжнародне агентство Reuters.

Деталі

В одному з найбільших банків світу JP Morgan вважають, що росія навіть попри санкції зможе підтримувати довоєнний видобуток нафти. Однак рф може мати справу з труднощами при перенаправленні частини експорту нафтопродуктів з Європи.

"Ми вважаємо, що росія зможе підтримувати видобуток нафти на довоєнному рівні в 10,8 млн барелів на добу, але їй буде важко повернутися до пікових обсягів до пандемії в 11,3 млн барелів на добу", — йдеться в повідомленні банку.

Зокрема, JP Morgan очікує, що сукупний попит Індії та Китаю цього року збільшиться на 1 млн барелів на добу. Окрім того, морський імпорт російської нафти до Китаю має досягти рекордного рівня у березні поряд із стійким попитом з боку Індії.

Також у банку заявили, що москва може зіткнутися із посиленням конкуренції з боку нафтопереробних заводів на Близькому Сході, які будуть запущені у другій половині року.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України заявили, що Китай та Індія наживаються на економічній кризі і не тиснуть на рф. Як відомо, ці дві країни виступили проти санкційного тиску на кремль.