Из-за агрессии россии уровень гуманитарных потребностей в мире достиг максимума, — Боррель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель

Гуманитарные потребности в мире являются самыми высокими в новейшей истории. Одной из главных причин такой ситуации является полномасштабный военный конфликт, развязанный россией в Украине.

Об этом высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности написал на своей Twitter-странице.

Влияние россии на гуманитарную ситуацию в мире

Представитель ЕС принял участие в открытии Европейского гуманитарного форума.

Боррель отметил в своем выступлении, что гуманитарные потребности в мире достигли максимума.

Одной из главных причин этого процесса явилась агрессия российской федерации против Украины.

Планы на будущее

По словам Жозепа Борреля, сейчас важно расширение донорской базы и обеспечение соблюдения международного гуманитарного права.

Кроме того, объяснил высокий представитель ЕС, нужно обеспечить постоянную связь гуманитарной помощи и развития мира на планете.

Напомним, в феврале в Организации Объединенных Наций заявили, что странам, которые приняли украинских беженцев после начала войны, нужно 5,6 млрд долларов.

Основная часть этих средств — 3,9 миллиарда долларов — предназначена для Офиса по координации гуманитарных дел, который должен помочь более 11 миллионам людей путем направления средств через более 650 партнерских организаций.

Фото: Twitter Борреля