Из-за агрессии россии уровень гуманитарных потребностей в мире достиг максимума, — Боррель
Гуманитарные потребности в мире являются самыми высокими в новейшей истории. Одной из главных причин такой ситуации является полномасштабный военный конфликт, развязанный россией в Украине.
Об этом высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности написал на своей Twitter-странице.
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Влияние россии на гуманитарную ситуацию в мире
Представитель ЕС принял участие в открытии Европейского гуманитарного форума.
Боррель отметил в своем выступлении, что гуманитарные потребности в мире достигли максимума.
Одной из главных причин этого процесса явилась агрессия российской федерации против Украины.
Планы на будущее
По словам Жозепа Борреля, сейчас важно расширение донорской базы и обеспечение соблюдения международного гуманитарного права.
Кроме того, объяснил высокий представитель ЕС, нужно обеспечить постоянную связь гуманитарной помощи и развития мира на планете.
Напомним, в феврале в Организации Объединенных Наций заявили, что странам, которые приняли украинских беженцев после начала войны, нужно 5,6 млрд долларов.
Основная часть этих средств — 3,9 миллиарда долларов — предназначена для Офиса по координации гуманитарных дел, который должен помочь более 11 миллионам людей путем направления средств через более 650 партнерских организаций.
Фото: Twitter Борреля