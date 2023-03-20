Через агресію росії рівень гуманітарних потреб у світі сягнув максимуму, — Боррель
Гуманітарні потреби у світі є найвищими в новітній історії. Однією із головних причин такої ситуації є повномасштабний військовий конфлікт, розв’язаний росією в Україні.
Про це високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки написав на своїй Twitter-сторінці.
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Вплив росії на гуманітарну ситуацію в світі
Представник ЄС взяв участь у відкритті Європейського гуманітарного форуму.
Боррель наголосив у своєму виступі, що гуманітарні потреби у світі досягли максимум.
Однією із головних причин цього процесу стала агресія російської федерації проти України.
Плани на майбутнє
За словами Жозепа Борреля, зараз важливим є розширення донорської бази та забезпечення дотримання міжнародного гуманітарного права.
Крім того, пояснив високий представник ЄС, потрібно забезпечити сталий зв’язок гуманітарної допомоги і розбудови миру на планеті.
Нагадаємо, у лютому в Організації Об’єднаних Націй заявили, що країнам, які прийняли українських біженців після початку війни, потрібно 5,6 млрд доларів.
Основна частина цих коштів — 3,9 мільярда доларів — призначена для Офісу з координації гуманітарних справ, який має допомогти понад 11 мільйонам людей шляхом спрямування коштів через понад 650 партнерських організацій.
Фото: Twitter Борреля