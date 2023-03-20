Через агресію росії рівень гуманітарних потреб у світі сягнув максимуму, — Боррель

Високий представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель

Гуманітарні потреби у світі є найвищими в новітній історії. Однією із головних причин такої ситуації є повномасштабний військовий конфлікт, розв’язаний росією в Україні.

Про це високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки написав на своїй Twitter-сторінці.

Вплив росії на гуманітарну ситуацію в світі

Представник ЄС взяв участь у відкритті Європейського гуманітарного форуму.

Боррель наголосив у своєму виступі, що гуманітарні потреби у світі досягли максимум.

Однією із головних причин цього процесу стала агресія російської федерації проти України.

Плани на майбутнє

За словами Жозепа Борреля, зараз важливим є розширення донорської бази та забезпечення дотримання міжнародного гуманітарного права.

Крім того, пояснив високий представник ЄС, потрібно забезпечити сталий зв’язок гуманітарної допомоги і розбудови миру на планеті.

Нагадаємо, у лютому в Організації Об’єднаних Націй заявили, що країнам, які прийняли українських біженців після початку війни, потрібно 5,6 млрд доларів.

Основна частина цих коштів — 3,9 мільярда доларів — призначена для Офісу з координації гуманітарних справ, який має допомогти понад 11 мільйонам людей шляхом спрямування коштів через понад 650 партнерських організацій.

Фото: Twitter Борреля