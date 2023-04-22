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Чехия заявила о готовности расширения программы модернизации танков Т-72: подробности

22 апреля 2023 04:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Чехия заявила о готовности расширения программы модернизации танков Т-72: подробности
Модернизированные танки Т-72. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Чехия заявила о готовности осовременить еще несколько десятков танков Т-72 в рамках партнерского проекта с Соединенными Штатами и Нидерландами для усиления военной поддержки Украины. Свое заявление страна сделала на заседании Контактной группы по обороне Украины в пятницу, 21 апреля.

Об этом сообщает Европейская правда.

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Подробности

Заместитель чешского министра обороны Даниэль Блажковец заявил, что Чехия объединяет несколько методов оказания помощи Украине: использование своих армейских запасов с техникой и другими материалами, закупка дополнительной техники из государственных средств для передачи ее Украине, совместное собрание средств с другими странами.

Также сообщается, что в рамках трехстороннего проекта из США и Нидерландами по поставкам более 90 модернизированных танков Т-72 Украина уже получила 37, "и ежемесячно к ним прибавляется еще больше".

"Мы предлагаем увеличить темпы производства еще на десятки (танков. — Ред), если партнеры заинтересованы в финансировании этого проекта ", — отметил директор Агентства межправительственного оборонного сотрудничества Чехии (AMOS) Алеш Витечко.

Напомним, что вчера, 21 апреля, состоялось заседание "Рамштайна". Украина получит ракеты в комплексы противовоздушной обороны и другое тяжелое вооружение.

Также добавим, что сообщество NAFO Fellas за 6 недель собрало средства на дроны для ГУР. Их хватит на приобретение более 240 дронов для украинских разведчиков.

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