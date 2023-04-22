Чехия заявила о готовности расширения программы модернизации танков Т-72: подробности
Чехия заявила о готовности осовременить еще несколько десятков танков Т-72 в рамках партнерского проекта с Соединенными Штатами и Нидерландами для усиления военной поддержки Украины. Свое заявление страна сделала на заседании Контактной группы по обороне Украины в пятницу, 21 апреля.
Об этом сообщает Европейская правда.
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Заместитель чешского министра обороны Даниэль Блажковец заявил, что Чехия объединяет несколько методов оказания помощи Украине: использование своих армейских запасов с техникой и другими материалами, закупка дополнительной техники из государственных средств для передачи ее Украине, совместное собрание средств с другими странами.
Также сообщается, что в рамках трехстороннего проекта из США и Нидерландами по поставкам более 90 модернизированных танков Т-72 Украина уже получила 37, "и ежемесячно к ним прибавляется еще больше".
"Мы предлагаем увеличить темпы производства еще на десятки (танков. — Ред), если партнеры заинтересованы в финансировании этого проекта ", — отметил директор Агентства межправительственного оборонного сотрудничества Чехии (AMOS) Алеш Витечко.
Напомним, что вчера, 21 апреля, состоялось заседание "Рамштайна". Украина получит ракеты в комплексы противовоздушной обороны и другое тяжелое вооружение.
Также добавим, что сообщество NAFO Fellas за 6 недель собрало средства на дроны для ГУР. Их хватит на приобретение более 240 дронов для украинских разведчиков.