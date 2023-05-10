Чехия передаст Украине два ЗРК и ракеты, — президент Петр Павел

Президент Чехии Петр Павел. Фото: Reuters

Президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна передаст Украине два зенитно-ракетных комплекса "Куб" и необходимое количество ракет для их использования. Это происходит после того, как Украина уже получила около 100 танков, также предоставленных Чехией, а также большое количество боеприпасов.

Об этом пишет České noviny.

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Павел отметил, что Украина может сразу использовать эти комплексы, так как у нее есть обученные бойцы для работы с ними. Он также подчеркнул, что Чехия может предоставить Украине боеприпасы из собственных запасов, а также из запасов третьих стран. Это, по словам президента Чехии, будет решающим фактором для Украины, так как основная часть боевых действий должна проходить на земле.

Система "Куб", которую Украина получит от Чехии, используется для наведения на самолеты или вертолеты. Она получила прозвище "три пальца смерти" за ее внешний вид. В настоящее время на вооружении чешской армии эта система будет заменена ракетными комплексами SPYDER, производимыми Израилем.

Напомним, что полномасштабное вторжение РФ в Украину по масштабам и разрушениям напоминает чешскому Президенту Петру Павелу Вторую мировую войну. По его убеждению, худшим в истории является повторение ошибок.

Павел сравнил начало Второй мировой войны и начало войны РФ против Украины и сравнил Путина с Гитлером.

Также глава Чехии напомнил, что тогда война началась с обвинений о якобы несоблюдении прав нацменьшинства и призывов к отделению территорий.