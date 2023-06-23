Чехія перебуває в інформаційній війні з Росією, — Петр Павел

Петр Павел. Фото: ANADOLU AGENCY

Чехія перебуває в інформаційній війні з Росією. Це пояснюється хакерськими атаками на інформаційні ресурси країни.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел у своїй вступній промові на конференції "ЗМІ та Україна", яка відбувається у Празі, пише Euractiv.

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Що сталося

Чеське радіо, яке організовувало конференцію, зазнало масованої хакерської атаки в день проведення заходу, через що на сайт не можна було зайти з ранку четверга. В інформаційному ресурсі повідомили, що кібератаку, найімовірніше, здійснили конкретно на конференцію.

Петр Павел зазначив, що його країна веде з Росією інформаційну війну, але незвичайну. Він додав, що фундамент для війни РФ в Україні закладався в інформаційному просторі ще задовго до повномасштабного вторгнення.

За його словами, головною метою агресорів впродовж воєнного часу є інформація, адже коли людям не кажуть правди, то це допомагає агресору перемогти.

Які ще ресурси атакували хакери

Крім того, в четвер вебсайт Міністерства закордонних справ Чехії теж зазнав DDoS-атаки з боку російського хакерського угруповання NoName протягом дня. Ці "атаки перенаправляють великий обсяг інтернет-трафіку на вебсайти, що перевантажує їхні сервери і призводить до їхнього виходу з ладу".

Як зазначили у хакерській групі, цю атаку зробили через доповідь МЗС, де закликали змінити відносини з РФ.

"Чеська політика щодо Росії в найближчі місяці буде зосереджена на тому, як сприяти перемозі України в російській війні і як сприяти міжнародній ізоляції Росії", — зауважив міністр закордонних справ Ян Ліпавський на презентації доповіді.

"Ми будемо і надалі зміцнювати нашу здатність протидіяти гібридним діям Росії. Ми хочемо продовжувати обмежувати контакти з Росією лише до базового рівня у чітко визначених сферах. Ми будемо підтримувати російське громадянське суспільство і правозахисників", — запевнив він.

Своєю чергою хакери з прокремлівського угрупування NoName заявили, що здійснили атаки на сайти:

автовокзалу Прага-Флоренція,

Празької компанії громадського транспорту;

сервісу mojeID, який використовується для аутентифікації користувачів у різних інтернет-сервісах.

Нагадаємо, російські хакери намагаються атакувати численні українські ресурси. Тож навіть пересічним громадянам треба бути обережними в інтернеті і подбати про власну інформаційну безпеку.