Чарльза III увековечили на банкнотах в Великобритании: когда войдут в обращение

Король Великобритании Чарльз ІІІ. Фото: Getty Images

Великобритания начала выпускать новые 10-фунтовые банкноты с изображением короля Чарльза ІІІ. Пока что британцы могут использовать банкноты с портретом королевы Елизаветы II.

Об этом сообщает Euronews.

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Когда войдут в обращение

Сообщается, что портрет короля будет изображён на всех четырех полимерных банкнотах номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов. Остальные купюры остаются неизменными.

Как сообщает Банк Англии, планируется, что банкноты с новым дизайном поступят в обращение к середине 2024 года.

Жители Великобритании могут продолжать использовать банкноты с портретом королевы Елизаветы II, поскольку новые купюры постепенно заменят старые.

Напомним, что уже 6 мая в Вестминстерском аббатстве (Лондон, Великобритания) состоится коронация Чарльза III и его супруги Камиллы. Подготовка к этому событию идет полным ходом. В сети появилось официальное приглашение на торжественное событие.