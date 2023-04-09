Чарльза III увековечили на банкнотах в Великобритании: когда войдут в обращение
Великобритания начала выпускать новые 10-фунтовые банкноты с изображением короля Чарльза ІІІ. Пока что британцы могут использовать банкноты с портретом королевы Елизаветы II.
Об этом сообщает Euronews.
Когда войдут в обращение
Сообщается, что портрет короля будет изображён на всех четырех полимерных банкнотах номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов. Остальные купюры остаются неизменными.
Как сообщает Банк Англии, планируется, что банкноты с новым дизайном поступят в обращение к середине 2024 года.
Жители Великобритании могут продолжать использовать банкноты с портретом королевы Елизаветы II, поскольку новые купюры постепенно заменят старые.
Напомним, что уже 6 мая в Вестминстерском аббатстве (Лондон, Великобритания) состоится коронация Чарльза III и его супруги Камиллы. Подготовка к этому событию идет полным ходом. В сети появилось официальное приглашение на торжественное событие.