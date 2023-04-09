Чарльза ІІІ увіковічнили на банкнотах у Великій Британії: коли ввійдуть в обіг

Король Великої Британії Чарльз ІІІ. Фото: Getty Images

Велика Британія почала випускати нові 10-фунтові банкноти із зображенням короля Чарльза ІІІ. Британці можуть також використовувати банкноти з портретом королеви Єлизавети ІІ.

Про це повідомляє Euronews.

Читайте також:

Коли ввійдуть в обіг

Повідомляється, що портрет короля буде зображено на всіх чотирьох полімерних банкнотах номіналом 5, 10, 20 і 50 фунтів. Решта купюр залишиться незмінною.

Як повідомляє Банк Англії, передбачається, що банкноти з новим дизайном надійдуть в обіг до середини 2024 року.

Мешканці Великої Британії можуть продовжувати використовувати банкноти з портретом королеви Єлизавети ІІ, оскільки нові купюри поступово замінять старі.

Нагадаємо, що вже 6 травня у Вестмінстерському абатстві (Лондон, Велика Британія) відбудеться коронація Чарльза III та його дружини Камілли. Підготовка до цієї події йде повним ходом. В мережі з’явилось офіційне запрошення на урочисту подію.