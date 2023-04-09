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Чарльза ІІІ увіковічнили на банкнотах у Великій Британії: коли ввійдуть в обіг

9 квітня 2023 00:49
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Інна Буряк
редактор
Король Великої Британії Чарльз ІІІ. Фото: Getty Images
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Велика Британія почала випускати нові 10-фунтові банкноти із зображенням короля Чарльза ІІІ. Британці можуть також використовувати банкноти з портретом королеви Єлизавети ІІ.

Про це повідомляє Euronews.

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Коли ввійдуть в обіг

Повідомляється, що портрет короля буде зображено на всіх чотирьох полімерних банкнотах номіналом 5, 10, 20 і 50 фунтів. Решта купюр залишиться незмінною.

Як повідомляє Банк Англії, передбачається, що банкноти з новим дизайном надійдуть в обіг до середини 2024 року.

Мешканці Великої Британії можуть продовжувати використовувати банкноти з портретом королеви Єлизавети ІІ, оскільки нові купюри поступово замінять старі.

 

Нагадаємо, що вже 6 травня у Вестмінстерському абатстві (Лондон, Велика Британія) відбудеться коронація Чарльза III та його дружини Камілли. Підготовка до цієї події йде повним ходом. В мережі з’явилось офіційне запрошення на урочисту подію. 

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