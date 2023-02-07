Новый глава Херсонской ОВА: что известно об Александре Прокудине

Хлань прокомментировал назначение нового главы Херсонской ОВА

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань прокомментировал назначение нового главы Херсонской ОВА Александра Прокудина. В комментарии Новини.LIVE рассказал, что знает о новоназначенном руководителе.

"Я его знаю. Он работал у нас в должности главы областного управления. Человек знает Херсон, был на фронте, воевал, знает военное дело. Я в принципе приветствую это назначение. Оно абсолютно нормальное, адекватное" , — сказал Хлань.

Теперь Александр Прокудин заименовал место Ярослава Янушевича.

Назначение главы Херсонской ОВА

Кабинет Министров Украины поддержал проекты Указов Президента Украины о назначении новых руководителей областных государственных администраций. Следовательно, новым руководителем Херсонской ОВА был назначен Александр Прокудин.

Добавим, также были назначены другие главы. Руководителем Днепропетровской ОВА избрали Сергея Лысака, а Запорожской ОВА — Юрия Малашко.

Напомним, правительство в ноябре 2022 года выделило средства, которые будут направлены на устранение последствий боевых действий и восстановление критической инфраструктуры деоккупированных территорий Херсонской области.