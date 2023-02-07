Новый глава Херсонской ОВА: что известно об Александре Прокудине

Был на фронте и воевал: что известно о новоназначенном председателе Херсонской ОВА
Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань прокомментировал назначение нового главы Херсонской ОВА Александра Прокудина. В комментарии Новини.LIVE рассказал, что знает о новоназначенном руководителе.
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"Я его знаю. Он работал у нас в должности главы областного управления. Человек знает Херсон, был на фронте, воевал, знает военное дело. Я в принципе приветствую это назначение. Оно абсолютно нормальное, адекватное" , — сказал Хлань.
Теперь Александр Прокудин заименовал место Ярослава Янушевича.
Назначение главы Херсонской ОВА
Кабинет Министров Украины поддержал проекты Указов Президента Украины о назначении новых руководителей областных государственных администраций. Следовательно, новым руководителем Херсонской ОВА был назначен Александр Прокудин.
Добавим, также были назначены другие главы. Руководителем Днепропетровской ОВА избрали Сергея Лысака, а Запорожской ОВА — Юрия Малашко.
Напомним, правительство в ноябре 2022 года выделило средства, которые будут направлены на устранение последствий боевых действий и восстановление критической инфраструктуры деоккупированных территорий Херсонской области.