Новий голова Херсонської ОВА: що відомо про Олександра Прокудіна

Хлань прокоментував призначення нового голови Херсонської ОВА

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань прокоментував призначення нового голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. В коментарі Новини.LIVE сказав, що знає про новопризначеного керівника.

"Я його знаю. Він працював у нас на посаді голови обласного управління. Людина знає Херсон, був на фронті, воював, знає військову справу. Я впринципі вітаю це призначення. Воно абсолютно нормальне, адекватне", — сказав Хлань.

Відтепер Олександр Прокудін займен місце Ярослава Янушевича.

Призначення голови Херсонської ОВА

Кабінет міністрів України підтримав проєкти Указів Президента України щодо призначення нових керівників обласних державних адміністрацій. Відтак, новим керівником Херсонської ОВА був призначений Олександр Прокудін.

Додамо, також були призначені інші голови. Очільником Дніпропетровської ОВА обрали Сергія Лисака, а Запорізької ОВА — Юрія Малашка.

Нагадаємо, уряд у листопаді 2022 року виділив кошти, які спрямують на усунення наслідків бойових дій та відбудову критичної інфраструктури деокупованих територій Херсонської області.