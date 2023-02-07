Новий голова Херсонської ОВА: що відомо про Олександра Прокудіна

Був на фронті та воював: що відомо про новопризначеного голову Херсонської ОВА
Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань прокоментував призначення нового голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. В коментарі Новини.LIVE сказав, що знає про новопризначеного керівника.
-
Українців попередили про різку зміну погоди: що відомо
-
В Одесі збудують три бювети: де та коли вони мають з’явитись
-
Голова Європарламенту зробила заяву щодо надання Україні літаків: деталі
-
Еліна Світоліна розповіла, коли повернеться на корт
-
Скасувати відстрочку та відправити на фронт: в Україні пропонують мобілізувати одну категорію громадян
-
Поки учасники гурту "Антитіла" були на фронті, на них подали до суду по давній гучній справі: подробиці
-
Чилі у вогні: кілька днів в країні вирують масштабні лісові пожежі
-
Біля кордону з Україною горіла російська колонія: є загиблі
-
Зеленський на саміті ЄС в Брюсселі: головні заяви українського лідера — трансляція
-
Скільки років треба на повне розмінування Київщини — відповідь сапера
"Я його знаю. Він працював у нас на посаді голови обласного управління. Людина знає Херсон, був на фронті, воював, знає військову справу. Я впринципі вітаю це призначення. Воно абсолютно нормальне, адекватне", — сказав Хлань.
Відтепер Олександр Прокудін займен місце Ярослава Янушевича.
Призначення голови Херсонської ОВА
Кабінет міністрів України підтримав проєкти Указів Президента України щодо призначення нових керівників обласних державних адміністрацій. Відтак, новим керівником Херсонської ОВА був призначений Олександр Прокудін.
Додамо, також були призначені інші голови. Очільником Дніпропетровської ОВА обрали Сергія Лисака, а Запорізької ОВА — Юрія Малашка.
Нагадаємо, уряд у листопаді 2022 року виділив кошти, які спрямують на усунення наслідків бойових дій та відбудову критичної інфраструктури деокупованих територій Херсонської області.