Строительство военных заводов в РФ и удары США по Ирану — прямой эфир Новини.LIVE

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Россия строит военные заводы, а США наносят удары по Ирану. В то же время, стало известно, что украинские депутаты могут появиться в Европарламенте.

Об этом и не только смотрите в прямом эфире Новини.LIVE.

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Сегодня, 27 октября, в прямом эфире Новини.LIVE есть четверо гостей:

политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;

израильский журналист Цви Зильбер;

авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап;

глава Дарницкой РГА Николай Калашник.

Они обсудят наращивание производственных мощностей и строительство военных заводе в России, ответные удары США по объектам Ирана в Сирии, а также о том, что украинские депутаты могут появиться в Европарламенте, как они будут назначаться и будут ли иметь право голоса.

Напомним, 27 октября США нанесли удары по двум иранским военным объектам в Сирии. Там пояснили, что этот шаг был предпринят как ответ на ряд агрессивных действий со стороны поддерживаемых Ираном группировок против военных объектов США на Ближнем Востоке.