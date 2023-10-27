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Строительство военных заводов в РФ и удары США по Ирану — прямой эфир Новини.LIVE

27 октября 2023 08:18
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Строительство военных заводов в РФ и удары США по Ирану — прямой эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Россия строит военные заводы, а США наносят удары по Ирану. В то же время, стало известно, что украинские депутаты могут появиться в Европарламенте.

Об этом и не только смотрите в прямом эфире Новини.LIVE.

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Сегодня, 27 октября, в прямом эфире Новини.LIVE есть четверо гостей:

  • политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
  • израильский журналист Цви Зильбер;
  • авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап;
  • глава Дарницкой РГА Николай Калашник.

Они обсудят наращивание производственных мощностей и строительство военных заводе в России, ответные удары США по объектам Ирана в Сирии, а также о том, что украинские депутаты могут появиться в Европарламенте, как они будут назначаться и будут ли иметь право голоса.

Напомним, 27 октября США нанесли удары по двум иранским военным объектам в Сирии. Там пояснили, что этот шаг был предпринят как ответ на ряд агрессивных действий со стороны поддерживаемых Ираном группировок против военных объектов США на Ближнем Востоке.

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